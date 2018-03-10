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    Столкновение эсминца ВМС США и торгового судна

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
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    Танкер врезался в эсминец США Джон Маккейн возле Сингапура
    Появились фото "раненого" эсминца США "Джон Маккейн" 
    14:34 21.08.2017
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    7-й флот США сообщил, что эсминец столкнулся с торговым судном Alnic MC в районе Малаккского пролива, десять моряков пропали, пять - получили ранения.
    Американский эсминец Джон Маккейн
    Главные мировые темы: столкновение эсминца с танкером, Трамп и Афганистан
    11:20 21.08.2017
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    Мировые СМИ пишут о столкновении эсминца США с нефтяным танкером, обсуждают возможное увеличение числа американских военных в Афганистане, а также соболезнуют из-за кончины легендарного актера, комика и певца Джерри Льюиса.
    Сенатор США Д. Маккейн. Архивное фото
    Маккейн отреагировал на ЧП с эсминцем, названным в честь его деда и отца
    09:35 21.08.2017
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    Эсминец ВМС США "Джон Маккейн", экипаж которого составляет 338 человек, столкнулся с торговым судном Alnic MC. В результате инцидента десять моряков пропали, пять получили ранения.
    Американский эсминец Джон Маккейн
    Стали известны детали столкновения эсминца ВМС США и судна Alnic MC
    07:09 21.08.2017
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    Власти Сингапура уточнили, что пострадавших среди членов команды судна Alnic MC нет, начато расследование инцидента, ведутся поисково-спасательные операции.
    Дональд Трамп
    Трамп отреагировал на столкновение эсминца США с торговым судном
    06:24 21.08.2017
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    По мнению американского президента, инцидент с "Джоном Маккейном" является "очень плохим". Он добавил, что "мысли и молитвы с нашими моряками" на борту корабля, где проходит поисково-спасательная операция.
    Американский эсминец Джон Маккейн
    Столкновение эсминца США и торгового судна: пять раненых и десять пропавших
    04:57 21.08.2017
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    В сообщении 7-го флота ВМС США говорится, что десять моряков числятся пропавшими, еще пять получили ранения. Эсминец движется собственным ходом в порт.
    Американский эсминец Джон Маккейн. Архивное фото
    Американский эсминец столкнулся с торговым судном
    03:58 21.08.2017
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    Согласно первоначальным сообщениям, эсминец "Джон Маккейн" получил повреждения в кормовой части. Инцидент произошел 21 августа ранним утром по японскому времени.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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