Мировые СМИ пишут о столкновении эсминца США с нефтяным танкером, обсуждают возможное увеличение числа американских военных в Афганистане, а также соболезнуют из-за кончины легендарного актера, комика и певца Джерри Льюиса.
По мнению американского президента, инцидент с "Джоном Маккейном" является "очень плохим". Он добавил, что "мысли и молитвы с нашими моряками" на борту корабля, где проходит поисково-спасательная операция.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".