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    Мемориал Гранаткина

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 12
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    Футбол
    Сборные Петербурга и Украины сыграли вничью на мемориале Гранаткина
    10:15 07.01.2014
    9
    Сборная Санкт-Петербурга по футболу (игроки до 18 лет) сыграла вничью со сверстниками из Украины в матче группового этапа международного турнира памяти первого вице-президента ФИФА Валентина Гранаткина.
    Футбол
    Турецкие футболисты переиграли украинцев на Мемориале Гранаткина
    10:02 05.01.2014
    5
    Сборная Турции со счетом 1:0 переиграла команду Украины в матче группы D Мемориала Валентина Гранаткина (для футболистов не старше 18 лет), соревнования которого проходят в Санкт-Петербурге.
    Футбол
    Настрой помог сборной РФ выйти в финал мемориала Гранаткина - Ефремов
    10:51 12.01.2013
    7
    Юношеская сборная Россия по футболу одержала победу над командой Украины в полуфинале мемориала Валентина Гранаткина благодаря хорошему настрою на игру, заявил полузащитник россиян Дмитрий Ефремов.
    Футбол
    Украина - хороший раздражитель, заявил тренер сборной РФ по футболу
    20:07 11.01.2013
    12
    "Украина - очень сложный соперник, которому мы до этого дважды проиграли, поэтому очень хотелось взять реванш. Это для нас хороший раздражитель. По-моему, Украина - лучшая команда турнира", - сказал тренер юношеской сборной России.
    Футбол
    Сборная Украины проиграла россиянам в полуфинале мемориала Гранаткина
    19:36 11.01.2013
    6
    Встреча, прошедшая в пятницу, завершилась со счетом 4:1 в пользу россиян. Голами в составе победителей отметились Дмитрий Ефремов (дважды - на 7-й и 16-й минуте), Денис Давыдов (34) и Виталий Лысцов (59).
    Футбольный мяч
    Сборная Санкт-Петербурга стала первым финалистом Мемориала Гранаткина
    17:21 11.01.2013
    17
    Основное время полуфинального матча, в котором петербуржцам противостояла команда Финляндии, завершилось со счетом 2:2. В серии послематчевых пенальти хозяева турнира победили со счетом 4:3.
    Сборные Италии и Чехии разыграют пятое место на мемориале Гранаткина
    14:43 11.01.2013
    5
    Юношеская сборная Италии по футболу (игроки не старше 1995 года рождения) обыграла сверстников из Ирана на международном турнире памяти первого вице-президента ФИФА Валентина Гранаткина.
    Чешские футболисты продолжат борьбу за 5-е место мемориала Гранаткина
    12:32 11.01.2013
    4
    Футболисты юношеской сборной Чехии (игроки не старше 1995 года рождения) победили команду Словении в рамках определения 5-8 мест на международном турнире памяти первого вице-президента ФИФА Валентина Гранаткина.
    Караваев уверен в победе над Украиной на мемориале Гранаткина
    14:02 10.01.2013
    10
    Полузащитник юношеской сборной России по футболу (игроки не старше 18 лет) Вячеслав Караваев выразил уверенность, что российская команда обыграет сверстников из Украины в полуфинале мемориала Валентина Гранаткина, который проходит в Санкт-Петербурге.
    Футболисты сборной Турции обыграли Казахстан на мемориале Гранаткина
    13:14 10.01.2013
    7
    Футболисты юношеской сборной Турции (игроки не старше 18 лет) победили сверстников из Казахстана в матче группового этапа международного турнира памяти первого вице-президента ФИФА Валентина Гранаткина.
    Футбольный мяч
    Сборные Украины и Чехии сыграли вничью на старте мемориала Гранаткина
    13:04 05.01.2013
    5
    Сборные Украины и Чехии разошлись миром в стартовом матче футбольного турнира памяти первого вице-президента ФИФА Валентина Гранаткина.
    Футбол
    Юбилейный 25-й футбольный мемориал Гранаткина пройдет в Петербурге
    10:19 05.01.2013
    6
    В соревновании примут участие национальные команды Азербайджана, Белоруссии, Бельгии, Греции, Ирана, Италии, Казахстана, Латвии, Литвы, России, Словении, Турции, Украины, Финляндии, Чехии и сборная Санкт-Петербурга.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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