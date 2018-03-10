Сборная Санкт-Петербурга по футболу (игроки до 18 лет) сыграла вничью со сверстниками из Украины в матче группового этапа международного турнира памяти первого вице-президента ФИФА Валентина Гранаткина.
"Украина - очень сложный соперник, которому мы до этого дважды проиграли, поэтому очень хотелось взять реванш. Это для нас хороший раздражитель. По-моему, Украина - лучшая команда турнира", - сказал тренер юношеской сборной России.
Встреча, прошедшая в пятницу, завершилась со счетом 4:1 в пользу россиян. Голами в составе победителей отметились Дмитрий Ефремов (дважды - на 7-й и 16-й минуте), Денис Давыдов (34) и Виталий Лысцов (59).
Футболисты юношеской сборной Чехии (игроки не старше 1995 года рождения) победили команду Словении в рамках определения 5-8 мест на международном турнире памяти первого вице-президента ФИФА Валентина Гранаткина.
Полузащитник юношеской сборной России по футболу (игроки не старше 18 лет) Вячеслав Караваев выразил уверенность, что российская команда обыграет сверстников из Украины в полуфинале мемориала Валентина Гранаткина, который проходит в Санкт-Петербурге.
Футболисты юношеской сборной Турции (игроки не старше 18 лет) победили сверстников из Казахстана в матче группового этапа международного турнира памяти первого вице-президента ФИФА Валентина Гранаткина.
В соревновании примут участие национальные команды Азербайджана, Белоруссии, Бельгии, Греции, Ирана, Италии, Казахстана, Латвии, Литвы, России, Словении, Турции, Украины, Финляндии, Чехии и сборная Санкт-Петербурга.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".