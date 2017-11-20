В польском Щецине разобрали Памятник благодарности советской армии

КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. В польском городе Щецине разобрали Памятник благодарности советской армии. В течение ближайших нескольких дней демонтируют также фундамент советского монумента.

Об этом сообщили в Щецинской городской администрации, информирует Польское радио.

"Со среды продолжается разбор памятника. Сейчас демонтировано колонну, в течение ближайших дней будет разобран фундамент монумент", — сказала пресс-секретарь городской администрации Щецина Сильвия Циза-Сломски.

Фигурные композиции и гербы городов в 2018 году будут выставлены в юго-восточной военной части Центрального кладбища в Щецине. На месте будет также информация об истории памятника.

Щецинская архитектоническая мастерская Archaid в марте выиграла конкурс на обустройство площади, на которой сейчас стоит памятник.

"После ремонта это будет пространство для жителей города со скамейками и зелеными насаждениями, также там будут проводить выставки и мероприятия. Это продолжение Цветочной аллее" — добавила Циза-Сломски.

В Щецине планируют также разобрать еще один советский монумент — Памятник тем, кто покорил Щецин. Однако срок его демонтажа пока не выбран.

Напомним, 21 октября в Польше вступил в силу закон, позволяющий сносить советские памятники.