Польский "черный список" украинцев - реакция в соцсетях

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Киев и Варшава начинают находить общий язык. Украина и Польша договорились оптимизировать и сократить "черный список" украинцев, которым запрещен въезд в Польшу. Об этом сообщил в воскресенье, 19 ноября, замглавы АП Константин Елисеев после встречи с руководителем канцелярии президента Польши Кшиштофом Щерським.

"Не должны, на наш взгляд, страдать от этого, к примеру, историки, представители гражданского общества", — отметил Елисеев в эфире одного из телеканалов в воскресенье вечером. При этом чиновник уточнил, что сам "черный список" весьма значительный, и "включает не только радикалов, но историков, государственных чиновников и общественных деятелей".

В украинском сегменте соцсетей украино-польские разногласия далеко не первый день сохраняют лидерство среди самых обсуждаемых тем:

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook