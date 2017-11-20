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    Польский "черный список" украинцев - реакция в соцсетях

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    Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор (259)

    (обновлено: )65
    Появившийся не так давно скандальный "черный список" украинцев Киев и Варшава решили пересмотреть и сократить. Что стоит за этим событием и как отреагировали на него сами украинцы в соцсетях?
    На границе с Польшей появилась оскорбительная надпись
    wyborcza.pl

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Киев и Варшава начинают находить общий язык. Украина и Польша договорились оптимизировать и сократить "черный список" украинцев, которым запрещен въезд в Польшу. Об этом сообщил в воскресенье, 19 ноября, замглавы АП Константин Елисеев после встречи с руководителем канцелярии президента Польши Кшиштофом Щерським.

    "Не должны, на наш взгляд, страдать от этого, к примеру, историки, представители гражданского общества", — отметил Елисеев в эфире одного из телеканалов в воскресенье вечером. При этом чиновник уточнил, что сам "черный список" весьма значительный, и "включает не только радикалов, но историков, государственных чиновников и общественных деятелей".

    В украинском сегменте соцсетей украино-польские разногласия далеко не первый день сохраняют лидерство среди самых обсуждаемых тем:

    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook

     

     

    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
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