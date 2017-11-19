Украина и Польша: мы никогда не будем друзьями?

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Пока первые лица государств изо всех сил пытаются замять затянувшийся конфликт, его инициаторы продолжают стоять на своем.

Виноваты сами

В польском Кракове в пятницу прошло заседание Консультационного комитета президентов Украины и Польши на уровне внешнеполитических советников. На встречу, которая должна была ответить на вопрос, что, собственно, произошло между двумя странами приехали представители МИД обеих стран, а также советники президентов.

А пока за границей, выясняли, неужели в Украине так сильно любят УПА и Бандеру, что готовы побить горшки со своими ближайшим партнерами, в Киеве, за круглым столом встретились главные идейные вдохновители грандиозного скандала.

И судя, по тому, в каком ключе проходило общение, директор Института Нацпамяти Владимир Вятрович до сих пор, так и не понял, какую кашу заварил. Несмотря на то, что чиновник доигрался уже до того, что стал персоной нон-грата в Польше, он с завидным упрямством продолжает гнуть свою линию.

"Корнем всей этой проблемой является то, что наконец-то Украина приобрела свою субъектность", — заявил Вятрович. "В том, что претензии западных соседей зашли так далеко виновата и сама Украина, которая после провозглашения независимости вообще не считала важным вопрос истории и исторической политики. Мы трактовали прошлое в зависимости от того, понравится ли это в Кремле или в Варшаве. Наши соседи просто привыкли к этому. Но сейчас ситуация в Украине поменялась кардинально".

Полный инфантилизм

По мнению историка, поляки продолжают общаться с Украиной 2013-го года, которой уже нет. А критикуя героизацию УПА, попросту "проявляют инфантилизм". По словам Вятровича, особенно в этом преуспел глава польского МИДа Витольд Ващиковский.

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"Политик едва ли не каждый день делает заявления, которые больше бы подошли учителю истории. Еще более странно звучат его угрозы запретить въезд в Польшу каким-то должностным лицам", - возмутился Вятрович, тактично забыв упомянуть, что пока главный запрет касается лично его.

Вятрович призывает не делать из мухи слона и даже наоборот считает, что конфликт поможет Польше и Украине стать более зрелыми, а отношения стран станут на порядок серьезнее, чем сейчас.

"Польские политики наконец-то должны понять, что имеют дело с субъектом, с которым нужно считаться. А в Украине наконец-то исчезнет инфантильное видение Польши, как главного адвоката в Европе, который всегда будет нас защищать. Отношения станут более прагматичными и продуктивными", — считает директор Института Нацпамяти.

Право на ошибки

О том, что Украина наконец-то может гордится в самостоятельности выбора тех или иных национальных героев говорит и лояльный к власти журналист Виталий Портников.

"Украина из объекта превращается в субъект. Это касается внутренней и внешней политики, способности выстраивать отношения с сильными странами. Украина имеет такое же право на свою политику исторической памяти как Польша, Венгрия или другие страны. Эта политика не всегда может быть правильной, но это такое же право на собственные ошибки, как у других государств", — объясняет Портников.

Давайте жить дружно

Интересно, что несмотря на очевидную проблему, которая рискует превратиться в неразрешимую, не спешат бить в набат и представители официальной власти. Так, член Группы Верховной Рады по межпарламентским связям с Польшей нардеп Оксана Юринец и вовсе рассуждает в духе фразы из известного мультика — "ребята, давайте жить дружно!"

"Польша была, есть и будет для нас стратегическим партнером", - говорит политик. "Кроме наших двух стран наши хорошие отношения больше не выгодны никому. Объединившись, наши нации могут демонстрировать мощную силу в Европейском союзе и, возможно, даже сохранить ЕС в том виде, в котором он начинал свое существование. Я надеюсь, что всем нам хватит разума, выдержки для того, чтобы строить, а не разрушать".

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