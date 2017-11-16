Воля о конфликте с Польшей: просто правые воюют друг с другом

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Кризис в украинско-польских отношениях продолжают обостряться с каждым днем. В начале ноября президент Польши Анджей Дуда заявил, что в украинской политике есть немало "людей с националистическими и антипольскими взглядами". И обратился с просьбой к президенту Петру Порошенко убрать таких политиков с украинской политической сцены. В ответ МИД Украины заявил, что в украинской власти нет политиков с антипольскими взглядами.

Затем глава МИД Польши Витольд Ващиковский сообщил, что польские власти намерены запретить въезд в страну лицам, которые придерживаются антипольской позиции. По данным СМИ, въезд могут запретить, в частности, главе печально известного Украинского института нацпамяти Владимиру Вятровичу. Впрочем, польские власти заявили, что списки засекречены.

Заместитель министра иностранных дел Польши Бартош Цихоцкион в интервью Польскому агентству прессы, текст которого обнародован на сайте посольства Польши в Украине, заявил, что СБУ запрещает въезд полякам в Украину из-за исторических высказываний.

С целью предотвращения дальнейшей эскалации напряжения между странами Порошенко инициировал проведение чрезвычайного заседания Консультационного комитета президентов Украины и Польши.

Тем временем заместитель главы МИД Польши Бартош Чихоцкий в интервью агентству РАР заявил, что запрет на въезд в Польшу для лиц, придерживающихся антипольской позиции, уже действует.

Но действительно ли уже действуют эти секретные списки? По мнению эксперта-международника Владимира Воли, это станет понятно после заседания Консультационного комитета при президентах Украины и Польши. Об этом он сказал в интервью РИА Новости Украина.

Объявлено, что вступили в действие секретные списки украинских чиновников и политиков, которых не будут пускать в Польшу за антипольские взгляды. С другой стороны, были сообщения, что СБУ давно не пускает на территорию Украины некоторых граждан Польши. К чему все это может привести?

— Нужно дождаться заседания Консультационного комитета двух президентов, оно должно скоро состояться. Тогда прояснится, что будет дальше с этими списками. Возможно, это всего лишь заявления, не более того.

Но если это дело продолжится после встречи советников президентов, тогда можно будет говорить о том, что такие списки, скорее всего, существуют. А пока это все можно рассматривать как повышение ставок… в двустороннем обмене резкими заявлениями.

Еще недавно Польшу считали "адвокатом" Украины в Европе. В чем же причина внезапного обострения в отношениях между Киевом и Варшавой?

— Сложно сказать, почему всё внезапно так обострилось. В Польше как будто выборов не предвидится. Хотя — местные выборы, но я не думаю, что для местных выборов это важная тема. Скорее всего, мы видим просто эволюцию польской политики. Может быть, это было связано с какими-то возможными перестановками в правительстве Польши.

Но вряд ли это связано с какими-то текущими событиями, скорее, мы наблюдаем эволюцию той линии, которой придерживается правящая в Польше партия.

Но и в Киеве сейчас звучат не самые вежливые заявления в адрес Польши…

— Да, если резкие заявления звучат из Варшавы, то и из Киева звучат не менее резкие заявления в ответ. Историческое прошлое — это вообще благодатная тема для резких заявлений, поскольку по-разному видят это прошлое.

Можно предположить, что причина нынешнего охлаждения отношений между Польшей и Украиной в том, что политики занялись вопросами, связанными с исторической памятью? Тема взрывоопасная…

— Взрывоопасная, да. Но первопричина — это идеология, идеологическая линия, которой придерживаются власти и большинство политиков в тех или и иных странах. Посмотрите, в Польше — великодержавие, подобные тенденции (в политике — Ред.) в Венгрии, в Турции, в России… И в Украине есть радикальные лозунги и установки.

Поэтому правые воюют друг с другом. Правые всегда делают упор на "возрождение былого величия", идеализируют историю, прошлое. И, соответственно, ратуют за "историческую справедливость": кто кому что должен, у кого что неправильно отобрали и так далее. Это общие моменты правых движений, правых установок. А здесь мы видим конфликт различных национальных установок.

Правые рассчитывают таким образом завоевать симпатии своего электората, который, они полагают, такие установки поддержит?

— Да, обращение к таким темам позволяет довольно легко создавать иллюзию "возрастания величия" чего-то, это легкий психологический способ сделать очень многих граждан своей страны уверенными в сопричастности к чему-то великому.

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И… отвлечь, их, возможно, от каких-то других моментов.

Хотя в Польше экономическая ситуация вовсе не такая уж плохая, но, я думаю, для польской власти это возможность заработать дополнительные бонусы.

Напомним, Участники ежегодного Марша независимости, который состоялся в Варшаве, принесли с собой плакаты, на которых требовали "наказать бандеровцев". В акции принимали участие несколько десятков тысяч человек.

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Ранее после сноса памятника УПА в Грушовичах (Польша) Украина отменила разрешение для Польского института нацпамяти на проведение поиска польских могил на территории Украины поляков. Глава УИНП Владимир Вятрович заявил, что запрет может быть снят после того, как польская сторона представит свое видение легализации украинских памятников на территории Польши.