В Киеве прошла акция против "антиукраинских заявлений" Польши

Под посольством Польши в Киеве несколько десятков общественных активистов устроили акцию, передает "5 канал".

Активисты призвали польское руководство "воздержаться от антиукраинских заявлений и с уважением относиться к украинским героям". Также они хотели передать свое обращение работникам посольства, однако те только наблюдали и фиксировали акцию из окна.

"В нашем обращении, собственно, перечислены определенные факты антиукраинских заявлений со стороны польского руководства. И мы призываем, чтобы перед завтрашней встречей президентов Украины и Польши они услышали голос народа, мы готовы к диалогу. Но если Польша и дальше будет проводить антиукраинскую деятельность, то украинцы будут вынуждены на это реагировать", — сказал координатор общественной организации "Черный комитет" Богдан Тицкий.

Напомним, в эту пятницу, 17 ноября, в Кракове должно состояться заседание консультационного комитета при президентах Польши и Украин.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что украинские политики с антипольскими взглядами не должны занимать важные должности в органах власти. Позже глава МИД Польши Витольд Ващиковский сообщил, что польские власти намерены запретить въезд в страну лицам, придерживающимся антипольской позиции. Порошенко в среду инициировал проведение чрезвычайного заседания консультационного комитета глав Украины и Польши на фоне недопониманий вопросов истории.

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