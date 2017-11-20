В Польше заявили, что не могут молчать о преступлениях на Волыни

КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. Председатель Института национальной памяти (IPN) Польши Ярослав Шарек заявил, что Варшава не может выбирать Киеву героев, но и не может молчать о преступлениях УПА против поляков на Волыни.

"IPN не может определять украинскому народу, каких героев он должен себе выбрать. Однако институт не может молчать о преступлениях против поляков, совершенных на Волыни и восточной Малопольши”, — заявил Шарек в интервью изданию wPolityce.pl.

По его словам, украинцев и поляков могут объединять другие герои, например, Симон Петлюра или генерал Марко Безручко, который защищал город Замосць.

Шарек добавил, что общими историческими темами, которые могут объединять, а не делить Украину и Польшу, являются, в частности, Голодомор в Украине 1930-х годов и нелегальная деятельность католической церкви. По его словам, через несколько недель будут опубликованы 1,5 тысячи страниц архивных документов на польском и украинском языках, касающихся деятельности коммунистических органов безопасности против ОУН и УПА на польских землях, сообщает Укринформ.

В последнее время отношения между Киевом и Варшавой обострились из-за разногласий по историческим вопросам, в частности, по Волынское резне. Польша осуждает Украину за героизацию ОУН-УПА и запрет на поиск и эксгумацию останков польских жертв военных конфликтов.

Глава польского МИД Витольд Ващиковский заявлял, что позиция Украины по ряду исторических вопросов приведет к реальным проблемам в отношениях с европейскими партнерами, в первую очередь, с Венгрией и Румынией. Кроме того, обеспокоенность обеих стран вызывают разрушения памятников погибшим во время Второй мировой войны.

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В начале ноября Варшава заявила об отказе впускать в страну украинцев с антипольскими взглядами. В черный список попали секретарь государственной межведомственной комиссии Украины Святослав Шеремета и глава Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович. В Киеве заявили, что подобные решения противоречат договоренностям между двумя странами.