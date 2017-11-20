"Подогреть атмосферу". В Польше назвали причину приезда Шеремета на границу

КИЕВ, 20 ноя – РИА Новости Украина. Украинский чиновник Святослав Шеремета, которого не пустили в Польшу, появился на границе с целью "подогреть атмосферу", заявил министр культуры и национального наследия Польши Петр Глиньский.

В конце минувшей неделе польские пограничники не пустили в страну секретаря Государственной межведомственной комиссии Украины Святослава Шеремету. Позже МИД Польши подтвердил, что он находится в списке лиц, которым запрещен въезд в Польшу.

"Если речь о господине Шеремете, то считаю, что он не случайно появился на границе сразу после того, как мы немного пошли вперед, если речь идет о наших взаимоотношениях. Интерпретация этого события однозначна — очередная попытка подогревать атмосферу, мягко говоря", — сказал Глиньский журналистам в понедельник.

При этом он намекнул, что Шеремету не хотят видеть в Польше, так как он открыто восхваляет деятельность ОУН-УПА (Организация украинских националистов — Украинская повстанческая армия).

Разногласия между Украиной и Польшей касаются в первую очередь вопросов исторической памяти. В Варшаве осуждают позицию Киева по героизации ОУН-УПА, а также критикуют регулярные акты вандализма по отношению к польским местам памяти на Украине. Сейм Польши признал геноцидом массовые убийства поляков, которые, по мнению Варшавы, совершили украинские националисты в Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской Республики в 1939–1945 годах.