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    Политика

    Консультационный комитет Украины и Польши заседает в Кракове

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    Во встрече с украинской стороны принимает участие заместитель главы администрации президента Константин Елисеев.
    Флаги Украины и Польши
    Twitter Петра Порошенко

    КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости. Встреча сопредседателей консультационного комитета президентов Украины и Польши началась в Кракове, сообщается в пятницу в Twitter украинского посольства в Варшаве.

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    Ранее глава комитета Верховной Рады по иностранным делам Анна Гопко сообщила, что на встрече консультационного комитета президентов планируется обсудить вопросы истории и культуры. Еще до заседания комитета глава МИД Польши Витольд Ващиковский заявил, что будет рекомендовать президенту страны Анджею Дуде не ехать в декабре в Харьков.

    "В Кракове проходит встреча сопредседателей консультационного комитета президентов Украины и Польши — заместителя главы администрации президента Украины Константина Елисеева и госсекретаря-руководителя офиса президента Польши Кшиштофа Щерського", — говорится в сообщении.

    Разногласия между Украиной и Польшей касаются, в первую очередь, вопросов исторической памяти. В Варшаве осуждают позицию Украины по героизации Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА, запрещена в РФ), а также критикуют регулярные акты вандализма по отношению к польским местам памяти на территории Украины.

    Верховная Рада приняла заявление, осуждающее решение польского сейма о признании "Волынской резни" геноцидом.

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