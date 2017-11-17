Консультационный комитет Украины и Польши заседает в Кракове

КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости. Встреча сопредседателей консультационного комитета президентов Украины и Польши началась в Кракове, сообщается в пятницу в Twitter украинского посольства в Варшаве.

Ранее глава комитета Верховной Рады по иностранным делам Анна Гопко сообщила, что на встрече консультационного комитета президентов планируется обсудить вопросы истории и культуры. Еще до заседания комитета глава МИД Польши Витольд Ващиковский заявил, что будет рекомендовать президенту страны Анджею Дуде не ехать в декабре в Харьков.

"В Кракове проходит встреча сопредседателей консультационного комитета президентов Украины и Польши — заместителя главы администрации президента Украины Константина Елисеева и госсекретаря-руководителя офиса президента Польши Кшиштофа Щерського", — говорится в сообщении.

Разногласия между Украиной и Польшей касаются, в первую очередь, вопросов исторической памяти. В Варшаве осуждают позицию Украины по героизации Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА, запрещена в РФ), а также критикуют регулярные акты вандализма по отношению к польским местам памяти на территории Украины.

Верховная Рада приняла заявление, осуждающее решение польского сейма о признании "Волынской резни" геноцидом.