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    Во Львове выпустили настольную игру о боях между Польшей и Украиной

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    "Галичина 1918" обыгрывает события Первой мировой войны на территории Западной Украины, в частности сражения за Львов между поляками и украинцами.
    Настольная игра Галичина 1918
    Фото "Радио Свобода"

    КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости Украина. Во Львове разработана историческая тактическую настольная игра "Галичина 1918".

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    В игровой набор входит историческая карта с населенными пунктами Галичины 1918 года, деревянные фишки с обозначением сторон конфликта и карточки с информацией об исторических деятелях.

    "Пройдя весь этап игры, ребенок или молодой человек узнает о сложных военные события в Галичине в 1918 году, о людях, которые были в них задействованы, в частности, о Петра Франко, Дмитрия Витовского, Станислава Шептицкого, Чеслава Мончинский, Осипа Букшованого", — рассказал "Радио Свобода" один из разработчиков игры Андрей Мочурад.

    Один из эпизодов игры — "история львовянина Михала Токаржевского, который с почти двумя тысячами польских солдат подошел в первые дни ноября 1918 защищать польский Львов с бронепоездом, пушками, таким образом противостоял менее многочисленным украинским воинам".

    Разработчики игры намерены выпустить также комиксы о ЗУНР, включить из в игровой комплект и выпустить "Галичину 1918" массовым тиражом к 100-летнему юбилею Западно-украинской народной республики. Они хотят, чтобы в каждой школе был хотя бы один экземпляр такой игры и ею пользовались на уроке "Защита Отечества".

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