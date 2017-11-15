В Польше рапортуют об увеличении численности армии

Пресс-служба Минобороны

КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости Украина. Численность польской армии возросла до 123 тысяч человек и продолжает увеличиваться, заявил глава министерства обороны страны Антони Мачеревич на пресс-конференции в Варшаве.

"Сегодня польская армия уже насчитывает около 123 тысяч (человек) и… это число будет расти", — сказал он.

Министр отметил, что в развитии польской армии основные усилия направлены на увеличение оборонного потенциала на восточном направлении. "Уже сейчас первые бригады войск территориальной обороны развернуты на восточной границе", — подчеркнул он.

Ранее Мачеревич заявлял, что Польша нуждается в размещении бригад США на своей территории до тех пор, пока республика не увеличит численность своей армии до 200 тысяч человек и не создаст войска территориальной обороны.

В начале осени Сейм Польши принял закон об увеличении оборонных расходов до 2,1% ВВП к 2020 году и 2,5% ВВП к 2030 году. В соответствии с новым законом общая численность польской армии в конечном итоге будет увеличена примерно до 200 тысяч человек, около 50 тысяч из которых составят войска территориальной обороны.

Закон о создании в Польше нового вида войск — территориальной обороны — вступил в силу 1 января 2017 года. В соответствии с документом, в течение нескольких лет на территории всех польских воеводств будут созданы 17 бригад территориальной обороны. Предполагается, что военнослужащие будут взаимодействовать с оперативными войсками в случае угрозы безопасности государства, проводить самостоятельные боевые и спасательные действия в случае, например, стихийных бедствий, а также обязаны быть способными к осуществлению антикризисных и антитеррористических мер. Войска территориальной обороны также будут нести ответственность за организацию и проведение местной самообороны.