Скандал. МИД Украины вызвал посла Польши

КИЕВ, 18 ноя — РИА Новости Украина. Министерство иностранных дел вызвало в ведомство посла Польши после того, как польские пограничники не пустили в страну секретаря Государственной межведомственной комиссии Украины Святослава Шеремета, сообщила представитель МИД Украины Марьяна Беца.

"Срочно вызываем посла Польши в Украине в связи с недопуском секретаря Государственной межведомственной комиссии Святослава Шеремета в Польшу", — написала Беца в своем микроблоге в Twitter.

Ранее глава МИД Польши Витольд Ващиковский сообщил, что польские власти намерены запретить въезд в страну лицам, придерживающимся антипольской позиции. По данным СМИ, запрет коснулся директора Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича. Заместитель министра иностранных дел республики Бартош Чихоцкий заявил, что запрет на въезд в Польшу для лиц с антипольской позицией уже действует.

Разногласия между Украиной и Польшей касаются, в первую очередь, вопросов исторической памяти. В Варшаве осуждают позицию Киева по героизации Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА), а также критикуют регулярные акты вандализма по отношению к польским местам памяти в Украине. Сейм Польши признал геноцидом массовые убийства поляков, которые, по мнению Варшавы, совершили украинские националисты в Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской Республики в 1939–1945 годах.

Верховная рада Украины приняла заявление, осуждающее решение польского сейма о признании "Волынской резни" геноцидом. Украинские депутаты считают, что это решение "поставило под угрозу политические и дипломатические наработки двух стран".