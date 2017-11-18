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    Украина-Польша. Стороны пришли к согласию по принципиальному вопросу

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    Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор (249)

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    Участники переговоров в Кракове договорились провести межправительственную встречу на уровне вице-премьер-министров о снятии моратория на проведение поисково-эксгумационных работ в ближайшее время.
    Польско-украинские переговоры о снятии моратория на эксгумацию
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 18 ноя — РИА Новости Украина. Украина и Польша согласились снять мораторий на проведение поисково-эксгумационных работ и их восстановления. Такле решение было принято в Кракове в ходе переговоров относительно кризиса польско-украинских отношений, сообщает пресс-служба президента Украины.

    Согласно сообщению, участники переговоров договорились провести межправительственную встречу на уровне вице-премьер-министров о снятии моратория в ближайшее время. Кроме того, они согласились продолжить работы двусторонней межправительственной комиссии по защите и возвращению культурных ценностей.

    МИД Польши. Архивное фото
    Фото интернет-издания uapress.info
    МИД Польши: решения Украины идут вразрез с партнерством

    "Украинская и польская стороны договорились сотрудничать с соответствующими местными органами власти для решения вопросов, представляющих взаимный интерес", — говорится в сообщении.

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    Отмечается, что участники встречи подтвердили свою приверженность укреплению стратегического партнерства между Украиной и Польшей. Также стороны обсудили подготовку к визиту президента Польши Анджея Дуды в Харьков в декабре текущего года.

    Во встрече участвовали заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев и государственный секретарь — руководитель канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерський. Встреча состоялась по поручению президентов двух стран.

    Напомним, 10 ноября в Министерстве иностранных дел Польши заявили, что запрет украинских должностных лиц на проведение поисковых работ и эксгумаций останков польских жертв военных конфликтов на территории Украины противоречит стратегическому партнерству.

    Ранее Украинский институт национальной памяти инициировал мораторий на эксгумацию поляков в Украине в ответ на вандализм в отношении украинского памятника на кладбище в с. Грушовичи под Перемышлем (Польша).

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    Посол Украины в Польше Андрей Дещица заявил, что Киев и Варшава должны сначала найти общие подходы относительно мест захоронений украинцев и поляков, а потом решать сложные вопросы.

    Между тем 14 ноября в Польше вступил в силу запрет на въезд украинцам с "антипольской позицией". 

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