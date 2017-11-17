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    Отказ от газа РФ. Польша призвала Хорватию построить газовый терминал

    (обновлено: )6201
    По словам внешнеполитического ведомства Польши, Варшава намерена отказаться от продления контракта на поставку российского газа, который истекает в 2022 году, и "побуждает к этому другие государства".
    Подземное хранилище газа. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский  заявил, что Варшава убеждает другие страны, в частности Хорватию, отказаться от поставок газа из России.

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    Говоря о противодействии Варшавы строительству "Северного потока-2", он отметил, что Польша "побуждает к этому другие государства", и подтвердил намерение республики отказаться от продления контракта на поставку российского газа, который истекает в 2022 году.

    "Мы хотим завершить в 2022 году российский контракт. Более того, мы побуждаем другие государства, например Хорватию, чтобы она тоже построила газовый терминал в Адриатике, который мог бы обеспечить ту часть Европы газом из других государств мира. Также мы приняли техническую программу сотрудничества с Соединенными Штатами", — заявил он в интервью Польскому радио.

    Польша ежегодно потребляет около 15 миллиардов кубометров газа, из которых 10 миллиардов поставляет "Газпром". В 2015 году на северо-западе Польши в городе Свиноуйсьце был запущен СПГ-терминал мощностью 5 миллиардов кубометров в год. В июне 2016 года правительство Польши озвучивало планы, в соответствии с которыми СПГ-терминал в Свиноуйсьце, а также газопровод, который соединит Польшу с норвежским шельфом, обеспечит Польше независимость от поставок газа "с востока".

    О том, что Польша планирует отказаться от российского газа в 2022 году, Ващиковский заявлял в сентябре.

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