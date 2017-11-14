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    Всемирный банк заверил Киев в "газовых" гарантиях на $500 млн

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    (обновлено: )24701
    Глава представительства Всемирного банка в Белоруссии, Молдавии и Украине Сату Кахконен заявила, что в настоящее время нет причин для отказа Украине в предоставлении финансовой гарантии на 500 миллионов долларов для закачки газа в ПХГ.
    Подземное хранилище газа. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 14 ноя — РИА Новости Украина. Всемирный банк (ВБ) не видит причин для отказа Киеву в предоставлении финансовой гарантии на 500 миллионов долларов для закачки газа в подземные хранилища газа (ПХГ) на предстоящую зиму, сообщила во вторник глава представительства банка в Белоруссии, Молдавии и Украине Сату Кахконен.

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    "В прошлом году мы выделяли гарантию на закачку газа на 0,5 миллиарда долларов, и задача этой гарантии — поддержать закупку газа в зимний период. Это механизм самопополняющийся. И этот финансовый инструмент работает очень хорошо, поэтому у нас нет причин, несмотря на те проблемные моменты, которые происходят в других частях сектора (газового — ред.), останавливать это", — сказала Кахконен на брифинге.

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    Ранее сообщалось, что по состоянию на 9 ноября объем газа в подземных хранилищах Украины составил 16,745 миллиарда кубометров, снизившись за сутки на 0,1%.

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