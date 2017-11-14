наверх
14.11.201720:16
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Вице-премьер: Украина должна стать экспортером газа

    (обновлено: )48816
    Как сообщил вице-премьер, правительство ставит целью сделать из Украины в перспективе экспортера газа, так как спрос на этот ресурс на мировом рынке, по мнению чиновника, будет расти.
    Вице-премьер-министр Владимир Кистион
    УНИАН

    КИЕВ, 14 ноя — РИА Новости Украина. В Украине запасы природного газа составляют 600 млрд кубометров, сообщил вице-премьер Владимир Кистион, сообщается на официальном сайте Кабмина.

    Якубин: во власти идет подковерная борьба за контроль над транзитом газа. Видео
    РИА Новости Украина/Youtube
    Транзит газа. Политолог о подковерной борьбе во власти

    По его словам, правительство ставит целью сделать из Украины в перспективе экспортера газа, так как спрос на этот ресурс на мировом рынке, по мнению чиновника, будет расти.

    "Украина находится на третьем месте в Европе по объемам разведанных запасов газа после Норвегии и Нидерландов. Доказанных запасов в Украине — 600 миллиардов кубометров. Однако на сегодняшний день государство добывает лишь 3,5% от доказанных запасов", — сказал Кистион.

    Он отметил, что на территории Украины в будущем создадут газовый хаб.

    "Развитие газового хаба — это кропотливая долгосрочная работа. Опыт стран Европы и США говорит, что для создания полноценного газового хаба нужно 10-15 лет. Создать чудо за два-пять лет в Украине невозможно. Но правительство этим занимается, шаг за шагом устраняя системные препятствия, которые мешают открытию рынка газа", — добавил Кистион.

    Как сообщалось ранее, Всемирный банк (ВБ) не видит причин для отказа Киеву в предоставлении финансовой гарантии на 500 миллионов долларов для закачки газа в подземные хранилища газа (ПХГ) на предстоящую зиму.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Сергей Тарута. Архивное фото
    Реинтеграция Донбасса: разрыв дипотношений с РФ
    Флаги Украины и Польши
    Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор
    Карта распространения кори. Инфографика
    Вспышка кори в Украине: сотни заболевших
    Начальник Генштаба Украины с главком ВС Швеции отправился в Донбасс
    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть?