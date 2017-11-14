Вице-премьер: Украина должна стать экспортером газа

КИЕВ, 14 ноя — РИА Новости Украина. В Украине запасы природного газа составляют 600 млрд кубометров, сообщил вице-премьер Владимир Кистион, сообщается на официальном сайте Кабмина.

По его словам, правительство ставит целью сделать из Украины в перспективе экспортера газа, так как спрос на этот ресурс на мировом рынке, по мнению чиновника, будет расти.

"Украина находится на третьем месте в Европе по объемам разведанных запасов газа после Норвегии и Нидерландов. Доказанных запасов в Украине — 600 миллиардов кубометров. Однако на сегодняшний день государство добывает лишь 3,5% от доказанных запасов", — сказал Кистион.

Он отметил, что на территории Украины в будущем создадут газовый хаб.

"Развитие газового хаба — это кропотливая долгосрочная работа. Опыт стран Европы и США говорит, что для создания полноценного газового хаба нужно 10-15 лет. Создать чудо за два-пять лет в Украине невозможно. Но правительство этим занимается, шаг за шагом устраняя системные препятствия, которые мешают открытию рынка газа", — добавил Кистион.

Как сообщалось ранее, Всемирный банк (ВБ) не видит причин для отказа Киеву в предоставлении финансовой гарантии на 500 миллионов долларов для закачки газа в подземные хранилища газа (ПХГ) на предстоящую зиму.