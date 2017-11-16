Еврокомиссия нагло лоббирует интересы газовых трейдеров - Землянский

РИА Новости Украина — радиостанция Голос столицы

НАК "Нафтогаз" ищет юридическую компанию для проведения своей реструктуризации. На сайте ProZorro объявлен соответствующий тендер.

Реструктуризацию в "Нафтогазе" хотят провести в части отделения оператора отечественной ГТС. За такие услуги там готовы заплатить более 65,5 миллионов гривен. До восьмого декабря принимаются заявки на участие в тендере. А аукцион, который определит победителя, запланирован на 15 января следующего года.

Реструктуризацию "Нафтогаза" прокомментировал эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский в эфире радиостанции Голос Столицы.

Сейчас оператор украинской ГТС — "Укртрансгаз". Есть определенный конфликт в вопросе цен между "Нафтогазом" и правительством. И теперь Кабмин хочет ГТС выделить и перевести в свое управление, так? РИА Новости Украина Евгений Котенко "Нафтогаз" vs Кабмин: в любом случае проиграют украинцы - Землянский

— Под контроль. Речь идет о том, что должна быть создана структура, которая находится под контролем государства и в дальнейшем возможно привлечение иностранных партнеров, то есть до 49% может быть передано, либо будет создан оператор, в котором будут принимать участие западные компании. То есть вариантов рассматривается достаточно много, но видения у "Нафтогаза" и правительства разнятся. И соответственно, "Нафтогаз", действуя в своей логике, считает необходимым пригласить консультантов. Тогда вполне логично задать вопрос: а чем, собственно говоря, занимается юрдепартамент "Нафтогаза", где должны быть специалисты, в том числе и по вопросам разделения компании, тем более речь идет о разделении в рамках действующего украинского законодательства, зачем для этого еще нужны иностранные консультанты… Видимо, процесс разделения — это не столько процесс ради результата, а процесс ради процесса. То есть чем больше участников, тем лучше, собственно говоря, всем.

Для чего необходимо это разделение?

— Речь идет о третьем энергопакете, где функция транспортировки должна быть отделена от функции добычи и поставки. В данном случае, во исполнение требований, которые в том числе прописаны в законе о рынке газа, функция оператора ГТС должна быть выделена. В принципе, механизмы прописаны, и речь тут даже не в юридических тонкостях, не в привлечении советников, а речь исключительно в политической воле и в конфликте между премьером и председателем "Нафтогаза", как в вопросе тарифообразования, так и в вопросе выделения оператора ГТС. Для меня эта ситуация выглядит крайне абсурдной, когда у акционера конфликт с председателем правления его же компании.

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Действительно, это выглядит странно, учитывая, что государство в лице Кабмина является владельцем "Нафтогаза" и получается конфликт своих со своими.

— Не просто своих, там есть вообще принцип подчиненности. Потому что глава правления в подчиненном положении находится по отношению к Кабмину и премьеру. И получается, что Кабмин и Гройсман не в состоянии навести порядок в собственных компаниях, которые подчинены правительству.

Согласно с третьим энергопакетом у "Нафтогаза" забирают ГТС, и добычу тоже?

— Нет жесткого требования относительно выделения добычи. Хотя если мы вспомним риторику раннего господина Коболева, он как раз говорил о необходимости разделения "Нафтогаза" на три части. В том числе должна была быть выделена добыча, но потом оказалось, в процессе пути собака могла подрасти, такая корова нужна самому, поэтому отдавать "Укргаздобычу" НАК не собирается.

Хотя мы видим заявления со стороны Еврокомиссии, если не ошибаюсь, господин Копач призвал к тому, чтобы часть газа, который добывается государственной "Укргаздобычей", реализовывалась на свободном рынке, то есть продавалась. Это еще один такой удар по тарифной политике, потому что мы понимаем, что если "Укргаздобыча" будет свои объемы продавать, а не направлять их на реализацию для нужд населения в отопительный сезон, это все очень сильно отразится на тарифах, потому что газ будет, по сути, перепродаваться трейдерами. Тот же "Нафтогаз" вынужден будет купить, например, вот этот объем, пять миллиардов, о котором говорит Копач, не напрямую, а уже через посредников. По сути, господин Копач, извините за такое слово, внаглую лоббирует интересы трейдеров, причем скорее западных трейдеров.

То есть, газ никуда из страны не девается, не заходит, не уходит. Но при этом вы получаете свою маржу и делаете максимальную накрутку для того, чтобы продать его же внутри Украины. Вот такую интересную схему хочет предложить Еврокомиссия.

До какого года действителен контракт на поставку газа из РФ через нашу ГТС?

— Вся эта история у нас длится до конца 2019 года. Если сейчас мы видим, какие баталии разворачиваются в ЕС относительно перспектив достройки "Северного потока-2", если эти баталии закончатся в пользу "Северного потока", то в принципе вообще логика построения каких-либо экономических проектов украинской ГТС вообще теряется.

Ранее заместитель директора научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев заявлял, что реформировать "Нафтогаз" мешает его руководство.

Кроме того, эксперт по энергетическим вопросам Сергей Дяченко высказал мнение, что вывод ГТС из-под "Нафтогаза" — новый виток конфликта с Кабмином.