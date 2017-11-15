Транзит газа РФ по Украине побил 7-летний рекорд

КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости Украина. Транзит российского газа по территории Украины достиг рекордного уровня и с начала года составил более 80 миллиардов кубометров, сообщает в среду пресс-служба "Укртрансгаза".

"По состоянию на 13 ноября 2017 года оператор украинской газотранспортной системы протранзитировал до европейских стран рекордные за последние семь лет 80,8 миллиарда кубов природного газа в 2017 году", — сообщается на сайте компании.

При этом, по данным компании, общий объем транзита за 12 месяцев прошлого года составил 82,2 миллиарда кубов, а за аналогичный период 2016 года – 68,8 миллиардов кубов газа, что на 15% или 12 миллиардов кубов меньше, чем в текущем году.

Наибольшие объемы транзита, по данным компании, в этом году российский "Газпром" заказывал в зимний период (в январе — 8,9 миллиарда кубов) и во время остановки на ремонт обходного подводного газопровода "Северный поток" (в августе и сентябре — 8,8 миллиарда и 8,4 миллиарда кубов соответственно).

"При этом ПАО "Газпром" систематически не выполняет технические обязательства по контракту на транзит газа с НАК "Нафтогаз Украины" относительно соблюдения давлений газа", — заявляет компания.

Напомним, проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком".