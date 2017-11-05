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    "Газпром" рекордными темпами построил "Турецкий поток" до границы Турции

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    ОАО "Газпром" завершил строительство морских участков "Турецкого потока" на территории России, первая нитка газопровода вошла в исключительную экономическую зону Турции, сообщает South Stream Transport B.V.
    РИА Новости

    "Pioneering Spirit, крупнейшее в мире трубоукладочное и строительное судно, отметило данное событие, уложив в море трубные секции с российским и турецким флагами, символизирующими пересечение границы исключительной экономической зоны между двумя странами", — говорится в сообщении.

    Всего "Газпром" уже построил по двум ниткам "Турецкого потока" 448 километров. Как отмечает SST, строительство идет по графику — менее чем за полгода удалось провести почти четвертую часть морского участка. 

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    Теперь судно Pioneering Spirit продолжит укладку труб до участка берегового примыкания в Турции. Обе нитки газопровода выйдут на сушу недалеко от населенного пункта Кыйыкёй.Судно Pioneering Spirit компании Allseas укладывает в среднем около четырех километров в день. Причем на этой неделе Allseas установила рекорд, построив 5,15 километра за один день 1 ноября. Глубина Черного моря на границе исключительных экономических зон России и Турции составляет 2171 метр — это один из самых глубоких участков "Турецкого потока".

    "Газпром" сооружает газопровод "Турецкий поток" с мая. Строительство первой нитки мощностью 15,75 миллиарда кубометров предполагается закончить в марте будущего года, она предназначена для поставок газа в Турцию. Вторую нитку той же мощности, по которой газ пойдет в Южную и Юго-Восточную Европу, должны построить в 2019 году.

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