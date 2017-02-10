"Турецкий поток" не направлен против Украины - Чавушоглу

КИЕВ, 10 фев – РИА Новости Украина, Алена Палажченко. Проект газопровода "Турецкий поток" отвечает национальным интересам Турции и не направлен против Украины, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в Киеве в пятницу.

Чавушоглу находится в Украине с официальным визитом, в рамках которого он встретился в четверг с президентом страны Петром Порошенко.

"Турция подписывает договоры в энергетической сфере со многими странами с целью диверсификации и для собственной энергетической безопасности. Например, мы реализуем проект очень важный для нас TANAP, и есть страны, которым тоже не нравится. Однако мы расцениваем все проекты с точки зрения наших национальных интересов и энергетической безопасности. Мы ни в коем случае не намереваемся осуществлять через эти проекты шаги, направленные против какой-то страны. Я не считаю правильным постановку вопроса — на чьей стороне Турция — при обсуждении энергетических проектов на территории нашей страны", — заявил Чавушоглу на пресс-конференции, отвечая на вопрос украинского журналиста о "Турецком потоке", который в Киеве расценивается как направленный против интересов Украины.

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Он добавил, что накануне обсудил с Порошенко возможное участие Украины в проекте газопровода TANAP.

Россия и Турция подписали межправительственное соглашение по проекту "Турецкий поток". Документ предполагает строительство двух ниток магистрального газопровода по дну Черного моря мощностью 15,75 миллиарда кубометров газа каждая. Одна нитка предусмотрена для поставок газа непосредственно на турецкий рынок, другая — для поставок газа транзитом через Турцию в европейские страны. Реализация второй нитки будет зависеть от заинтересованности Европы в российском газе и получении от нее гарантий в этом. В ноябре 2016 года документ ратифицировал парламент Турции, а в январе 2017 года — Госдума РФ.