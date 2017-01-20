Госдума РФ ратифицировала соглашение по проекту "Турецкий поток"

КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. Госдума приняла закон о ратификации соглашения между Россией и Турцией по проекту газопровода "Турецкий поток".

Россия и Турция 10 октября подписали межправительственное соглашение по проекту "Турецкий поток". Документ предполагает строительство двух ниток магистрального газопровода по дну Черного моря мощностью 15,75 миллиарда кубометров газа каждая. Одна нитка предусмотрена для поставок газа непосредственно на турецкий рынок, другая — для поставок газа транзитом через Турцию в европейские страны. Реализация второй нитки будет зависеть от заинтересованности Европы в российском газе и получении от нее гарантий в этом.

Как отмечается в пояснительных документах, целесообразность реализации проекта газопровода "Турецкий поток" и подписание соглашение обусловлена несколькими причинами, в частности, сокращением транзитных рисков и обеспечением выполнения ПАО "Газпром" контрактных обязательств по поставкам газа в Турцию и страны ЕС после 2019 года.

"Надежные и бесперебойные поставки российского газа по газопроводу "Турецкой поток" позволят обеспечить ежегодные поступления в бюджет РФ экспортных пошлин в размере около 750 миллионов долларов США только в отношении первой нитки газопровода, предназначенной для поставок газа турецким покупателям", — говорится в пояснительной записке.

"В случае реализации второй нитки и в зависимости от перечня стран, покупатели газа из которых будут получать газ, идущий транзитом через Турцию из второй нитки, сопоставимые поступления в бюджет РФ могут быть обеспечены за счет экспортных пошлин по поставкам по второй нитке", — отмечается в документе.

Соглашение предусматривает, что в целях его реализации не подлежит налогообложению в государствах сторон деятельность компании по морскому участку, осуществляемая в исключительных экономических зонах и на континентальных шельфах государств-участников в Черном море, указано в пояснительных документах.

"Кроме того, компания по морскому участку и компания по сухопутному участку 2 освобождается от уплаты налога на имущество (недвижимость) и иных аналогичных налогов в государствах сторон в отношении имущества, созданного и (или) приобретенного для реализации проекта, за исключением сухопутного участка", — говорится в пояснительной записке.

Соглашение также устанавливает, что стороны не применяют налоги, таможенные пошлины и сборы, а также иные аналогичные платежи в отношении транспортных и технических средств (включая суда), труб, любых других предметов материально-технического назначения, перемещаемых для осуществления проекта в исключительных экономических зонах и на континентальных шельфах государств сторон в Черном море.

Сообщается также, что реализация соглашения не повлечет дополнительных расходов федерального бюджета Российской Федерации.

Президент Турции Тайип Эрдоган в начале декабря подписал ранее принятый турецким парламентом закон о ратификации соглашения с РФ по проекту строительства "Турецкого потока".