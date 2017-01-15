Как израильский газ подружит Турцию с Кипром

РИА Новости Украина

В связи с открытием крупных морских газовых месторождений на израильском шельфе стал актуальным вопрос о путях транспортировки газа потенциальным покупателям за пределами Израиля. Основным потребителем израильского газа может стать Европа. В связи с этим в Израиле рассматривается ряд проектов по строительству подводных газопроводов в Европу через Турцию и через Кипр. Об этом изданию Sputnik Азербайджан рассказал израильский политолог Юрий Бочаров.

По словам политолога, хотя турецкий проект наиболее экономичный и самый короткий, в нем есть большая политическая составляющая, так как часть маршрута должна пройти через кипрскую экономическую зону. С другой стороны, отмечает Бочаров, к проекту газопровода через Кипр в Европу выдвигает свои претензии и Турция. Тем не менее, Израиль продолжает разрабатывать оба этих проекта и в этом ему определенную поддержку оказывает ЕС.

Так, месяц назад в Афинах состоялась встреча гендиректоров министерств энергетики Израиля, Италии, Греции и Кипра и комиссаром по вопросам энергетики ЕС в целях содействия сотрудничеству между странами по прокладке совместного газопровода в Европу. На встрече от имени ЕС было представлено технико-экономическое исследование по прокладке газопровода из Израиля через Кипр и Грецию в Италию. Целью данного маршрута является экспорт природного газа из Израиля и Кипра в Европу (Греция и Италия), а оттуда в другие европейские страны.

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"Экономический анализ предложения и спроса на природный газ показывает, что этот проект, с ожидаемыми европейскими ценами на природный газ, является экономически эффективным и может стать фактором конкуренции на рынке газа, поставляемого из различных источников в Европу", — считает политолог.

Энергетическая комиссия Евросоюза, а также сами страны — Италия, Греция, Кипр и Израиль — выразили свою поддержку проекту, и принято решение продолжить его продвижение. Тем не менее, все заинтересованные участники проекта понимают тупиковость ситуации из-за кипрско-турецких взаимоотношений.

На днях в Женеве противоборствующие стороны сели за стол переговоров. В них участвуют лидер греческой общины острова Никос Анастасиадис и президент Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Мустаф Акынджи, а за кулисами, скорее всего, комиссар по вопросам энергетики Евросоюза. Естественно, что у переговорщиков накопилось очень много претензий друг к другу.

"И хотя решающую роль здесь сыграют страны-гаранты кипрской независимости – Греция, Великобритания, Турция и Евросоюз, главное здесь то, что сегодня у всех заинтересованных сторон появилась экономическая составляющая в виде как израильского, так и кипрского газа. И, как мне кажется, этот экономический козырь решит и проблемы референдума, и проблемы гарантий всех участников проекта", — подытоживает Бочаров.