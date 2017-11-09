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    Россия

    "Газпром" назвал сроки решения суда о транзитном споре с "Нафтогазом"

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    По данным "Газпрома", окончательное решение по иску о транзите газа из РФ через Украину ожидается не позднее февраля 2018 года.
    Рекламная вывеска с надписью Газпром на одном из зданий в Санкт-Петербурге
    УНИАН Давыдова Александра

    КИЕВ, 9 ноя — РИА Новости Украина. Суд в Стокгольме определится с решением по делу российского "Газпрома" и "Нафтогаза" о транзите газа не позднее февраля 2018 года, говорится в проспекте к выпуску еврооблигаций российской компании.

    Вывеска на здании НАК Нафтогаз Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    "Нафтогаз" надеется на миллиардную компенсацию по иску в Стокгольме

    "Окончательное решение (по иску о транзите газа из РФ через Украину — ред.) ожидается не позднее февраля 2018 года", — говорится в материалах.

    Напомним, "Газпром" и "Нафтогаз Украины" судятся в Стокгольмском арбитраже с июня 2014 года. Предметом исков являются контракты на поставку газа из РФ на Украину и на транзит газа через Украину от 2009 года.

    Украинская сторона стремится ретроактивно изменить некоторые положения контрактов.

    В конце сентября коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко сообщал, что арбитраж должен вынести решения по обоим спорам не позднее 30 ноября.

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