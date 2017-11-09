"Газпром" назвал сроки решения суда о транзитном споре с "Нафтогазом"

КИЕВ, 9 ноя — РИА Новости Украина. Суд в Стокгольме определится с решением по делу российского "Газпрома" и "Нафтогаза" о транзите газа не позднее февраля 2018 года, говорится в проспекте к выпуску еврооблигаций российской компании.

"Окончательное решение (по иску о транзите газа из РФ через Украину — ред.) ожидается не позднее февраля 2018 года", — говорится в материалах.

Напомним, "Газпром" и "Нафтогаз Украины" судятся в Стокгольмском арбитраже с июня 2014 года. Предметом исков являются контракты на поставку газа из РФ на Украину и на транзит газа через Украину от 2009 года.

Украинская сторона стремится ретроактивно изменить некоторые положения контрактов.

В конце сентября коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко сообщал, что арбитраж должен вынести решения по обоим спорам не позднее 30 ноября.