При столкновении "Газели" и КамАЗа под Ростовом погибли 5 человек

КИЕВ, 15 ноя – РИА Новости Украина, Юлия Насулина. Пять человек погибли и шестеро пострадали при столкновении пассажирской "Газели" с автомобилем КамАЗ в Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по региону.

Авария произошла около 02.30 по Киеву среды на 1114-м километре трассы М-4 "Дон". "По предварительным данным, пассажирская "Газель" столкнулась с припаркованным на обочине автомобилем КамАЗ", — сказал он.

В результате ДТП пять пассажиров погибли, из них двое несовершеннолетних. Пострадали еще шесть пассажиров.

По данному факту сотрудниками ГИБДД проводится проверка, обстоятельства аварии устанавливаются.