У президента Польши сообщили о переговорах Дуды с "Виктором Порошенко"

Пресс-служба президента Петра Порошенко

КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости Украина. В одной из новостей на англоязычной странице официального сайта польского лидера Анджея Дуды президентом Украины назван Виктор Порошенко. Соответствующая новость была размещена на сайте еще 11 ноября, но ошибка до сих пор остается незамеченной, обращает внимание издание "Европейская правда".

"Президент Польши в субботу провел телефонный разговор с президентом Украины Виктором Порошенко, который выразил Анджею Дуде свои пожелания в День независимости Польши", — говорится в сообщении.

Скриншот сайта

При этом отмечается, что главы двух государств "согласились провести консультации на следующей неделе во время визита президента Дуды в Харьков".

Напомним, в эту пятницу, 17 ноября, в Кракове должно состояться заседание консультационного комитета при президентах Польши и Украин.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что украинские политики с антипольскими взглядами не должны занимать важные должности в органах власти. Позже глава МИД Польши Витольд Ващиковский сообщил, что польские власти намерены запретить въезд в страну лицам, придерживающимся антипольской позиции. Порошенко в среду инициировал проведение чрезвычайного заседания консультационного комитета глав Украины и Польши на фоне недопониманий вопросов истории.

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