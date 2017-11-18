Запрет на въезд украинского чиновника. МИД Польши дал комментарий

КИЕВ, 18 ноя — РИА Новости Украина.

МИД Польши подтверждает запрет на въезд в страну для ответственного секретаря государственной межведомственной комиссии Украины по делам увековечения памяти участников антитеррористической операции, жертв войны и политических репрессий Святослава Шеремета.

Об этом сообщил журналистам глава пресс-службы МИД Польши Артур Ломпарт.

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По его словам, польская сторона расценивает поведение Шеремета как недопустимое. "Пропаганда преступных идеологий, в том числе нацизма, в Польше запрещена", — сказал представитель МИД.

Шеремет ранее запретил проводить эксгумационные работы в Костюхновке, где польские специалисты надеялись найти места захоронения легионеров 1915-1916 годов.

Ранее глава МИД Польши Витольд Ващиковский сообщил, что польские власти намерены запретить въезд в страну лицам, придерживающимся антипольской позиции.