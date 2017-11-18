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    Запрет на въезд украинского чиновника. МИД Польши дал комментарий

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    Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор (250)

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    Как заявил глава пресс-службы МИД Польши, польская сторона расценивает поведение Шеремета как недопустимое: "Пропаганда преступных идеологий, в том числе нацизма, в Польше запрещена".
    Польский флаг
    East News Adam Wysocki

    КИЕВ, 18 ноя — РИА Новости Украина. 

    Флаг Польши
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    Конфликт с Украиной: в Польше решают внутренние вопросы – политолог
    МИД Польши подтверждает запрет на въезд в страну для ответственного секретаря государственной межведомственной комиссии Украины по делам увековечения памяти участников антитеррористической операции, жертв войны и политических репрессий Святослава Шеремета.

    Об этом сообщил журналистам глава пресс-службы МИД Польши Артур Ломпарт.

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    По его словам, польская сторона расценивает поведение Шеремета как недопустимое. "Пропаганда преступных идеологий, в том числе нацизма, в Польше запрещена", — сказал представитель МИД.

    Шеремет ранее запретил проводить эксгумационные работы в Костюхновке, где польские специалисты надеялись найти места захоронения легионеров 1915-1916 годов.

    Ранее глава МИД Польши Витольд Ващиковский сообщил, что польские власти намерены запретить въезд в страну лицам, придерживающимся антипольской позиции.

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