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    МИД отреагировал на запрет въезда в Польшу украинскому чиновнику

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    В МИД отметили, что "запрет на въезд в Польшу Шеремету противоречит логике конструктивных договоренностей сопредседателей консультационного комитета президентов Украины и Польши, которые были достигнуты 17 ноября".
    Министерство иностранных дел Украины
    RIA News Сергей Тышковец

    КИЕВ, 18 ноя — РИА Новости Украина. 

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    В МИД Украины заявили, что отказ во въезде в Польшу секретарю государственной межведомственной комиссии Украины Святославу Шеремету противоречит договоренностям, достигнутым на встрече сопредседателей консультационного комитета президентов Украины и Польши.

    "18 ноября в МИД Украины был приглашен посол Польши на Украине Ян Пекло… В ходе встречи было отмечено, что запрет на въезд в Польшу Шеремету противоречит логике конструктивных договоренностей сопредседателей консультационного комитета президентов Украины и Польши, которые были достигнуты 17 ноября 2017 года в Кракове. В этой связи выражена надежда, что достигнутые накануне двусторонние договоренности позволят безотлагательно решить досадную ситуацию с Шереметом", — говорится в сообщении МИД Украины, опубликованном на сайте в субботу.

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    Встреча сопредседателей консультационного комитета президентов Украины и Польши прошла в Кракове в пятницу, стороны обсудили текущее состояние двусторонних отношений и подтвердили свою приверженность к укреплению стратегического партнерства между странами.

    Ранее представитель МИД Украины Марьяна Беца сообщила, что украинское министерство иностранных дел вызвало в ведомство посла Польши, после того как польские пограничники не пустили в страну секретаря Государственной межведомственной комиссии Украины Святослава Шеремета.

    Ранее глава МИД Польши Витольд Ващиковский сообщил, что польские власти намерены запретить въезд в страну лицам, придерживающимся антипольской позиции. Шеремет ранее запретил проводить эксгумационные работы в Костюхновке, где польские специалисты надеялись найти места захоронения легионеров 1915-1916 годов.

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