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    Спор с Украиной. Польшу заподозрили в исполнении "плана Кремля"

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    Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор (256)

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    Бывший премьер-министр Польши Дональд Туск не исключает, что за политикой партии "Право и справедливость" в отношении Киева может стоять Российская Федерация.
    Председатель Европейского совета Дональд Туск
    Сайт Президента Украины

    КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. Глава Европейского совета и бывший премьер-министр Польши Дональд Туск обеспокоен политикой правящей партии страны "Право и справедливость" (ПиС) в отношении Украины, допустив, что за этим стоит Россия.

    "Внимание! Острый спор с Украиной, изоляция в Евросоюзе, отход от верховенства права и независимости суда, давление на негосударственный сектор и свободные СМИ — стратегия ПиС или план Кремля? Выглядит похоже", — написал Туск в своем Twitter.

    Дональд Туск/Twitter, 19 ноября 2017

    В последнее время отношения между Киевом и Варшавой обострились из-за разногласий по историческим вопросам. Польша осуждает Украину за героизацию ОУН-УПА и запрет на поиск и эксгумацию останков польских жертв военных конфликтов.

    Флаги Украины и Польши
    Святослав Цеголко в Facebook
    Nasz Dziennik: Украина и Польша пока заклятые друзья

    Глава польского МИД Витольд Ващиковский заявлял, что позиция Украины по ряду исторических вопросов приведет к реальным проблемам в отношениях с европейскими партнерами, в первую очередь, с Венгрией и Румынией. Кроме того, обеспокоенность обеих стран вызывают разрушения памятников погибшим во время Второй мировой войны.

    Читайте также: Украина и Польша: мы никогда не будем друзьями?

    В начале ноября Варшава заявила об отказе впускать в страну украинцев с антипольскими взглядами. В черный список попали секретарь государственной межведомственной комиссии Украины Святослав Шеремета и глава Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович. В Киеве заявили, что подобные решения противоречат договоренностям между двумя странами.

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