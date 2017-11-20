Памятнику Пушкину отломали голову в Молдавии

КИЕВ, 20 ноя – РИА Новости Украина. Вандалы осквернили памятник поэту Александру Пушкину в молдавском городе Фалешты, сообщила в понедельник пресс-секретарь местного инспектората полиции Людмила Кондрат.

"Инцидент произошел на выходные в центральном парке в Фалештах. Вандалы сломали верхнюю часть памятника Пушкину – голову и плечи. Возбуждено уголовное дело по статье 228 "Вандализм". Полиция предпринимает действия по идентификации злоумышленников. Ведется расследование", — отметила собеседница.

По ее словам, у сотрудников правоохранительных органов есть некоторые зацепки.

Согласно Уголовному кодексу Молдавии, виновному грозит штраф в размере от 550 до 850 условных единиц, или неоплачиваемый труд в пользу общества на срок от 140 до 200 часов, или лишение свободы до одного года.

Ранее министр иностранных дел Павел Климкин назвал российского поэта Александра Пушкина украинцем.