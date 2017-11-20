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    Памятнику Пушкину отломали голову в Молдавии

    (обновлено: )17921
    Молдавская полиция разыскивает вандалов, которые изувечили памятник русскому поэту и писателю. Виновным грозит штраф или лишение свободы сроком на 1 год.
    Обезглавленный памятник Пушкину в молдавском городе Фалешты
    Фото "Блокнот Молдова"

    КИЕВ, 20 ноя – РИА Новости Украина. Вандалы осквернили памятник поэту Александру Пушкину в молдавском городе Фалешты, сообщила в понедельник пресс-секретарь местного инспектората полиции Людмила Кондрат.

    Репродукция портрета А. С. Пушкина
    RIA News РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Пушкин А.С.: два портрета

    "Инцидент произошел на выходные в центральном парке в Фалештах. Вандалы сломали верхнюю часть памятника Пушкину – голову и плечи. Возбуждено уголовное дело по статье 228 "Вандализм". Полиция предпринимает действия по идентификации злоумышленников. Ведется расследование", — отметила собеседница.

    По ее словам, у сотрудников правоохранительных органов есть некоторые зацепки.

    Согласно Уголовному кодексу Молдавии, виновному грозит штраф в размере от 550 до 850 условных единиц, или неоплачиваемый труд в пользу общества на срок от 140 до 200 часов, или лишение свободы до одного года.

    Ранее министр иностранных дел Павел Климкин назвал российского поэта Александра Пушкина украинцем.

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