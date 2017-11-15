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    В Одесской области снесли очередной памятник Ленину

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    (обновлено: )12205
    Активисты села Шабо в Одесской области в рамках закона о декоммунизации демонтировали памятник Ленину. Общественники опубликовали фотографии, где видно, что активисты свалили бюст Ленина с постамента.
    В Одесской области снесли очередной памятник Ленину
    "Свободные люди" в Facebook

    КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости Украина. Памятник Ленину демонтировали в поселке городского типа Шабо Одесской области, сообщается на странице общественной организации "Свободные люди" в Facebook.

    "Активисты села Шабо в Одесской области вместе со "Свободные люди. Одесса" и Самооборона Майдана Одессы" демонтировали памятник Ленину", — говорится в сообщении. Организация также публикует фотографии с места, где видно, что активисты свалили бюст Ленина с постамента.

    "Свободные люди" в Facebook
    В Одесской области снесли очередной памятник

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    Ранее директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что процесс декоммунизации в Украине практически завершен. По его словам, почти 2,5 тысячи памятников в Украине попали под снос в рамках декоммунизации, в том числе более 1,3 тысячи памятников Ленину.

    Скриншот сообщения

    С мая 2015 года в Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.

    Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.

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