Пушкин А.С.: два портрета

Василий Стоякин, обозреватель

Это второй из двух моих материалов, написанных специально для РИА Новости Украина к 221-годовщине со дня смерти А.С. Пушкина. Первый материал.

О внешности

Вообще прижизненных портретов А.С. Пушкина довольно много, однако таких, которые бы удовлетворяли вкус современников, очень мало. Причин этого две.

Во-первых, Александр Сергеевич был человеком очень подвижным. Ему было не интересно позировать и художником буквально приходилось гоняться за моделью. При этом "схватить" его мимику было трудно.

Во-вторых, Поэт отличался критичностью к своей внешности – "сущий бес в проказах, сущая обезьяна лицом", так писал он о себе в одном из ранних стихотворений.

Если мать Пушкина, Надежду Осиповну, называли "прекрасной креолкой", то внешность самого Поэта вызывала, скорее недоумение. При этом надо понимать, что наше восприятие внешности Пушкина продиктовано тем, что мы с ней постоянно сталкиваемся с детства и воспринимаем как норму.

Самого же Пушкина выручала только живость характера и рано пришедшая слава, которые естественно делали его центром почти любой компании.

Об авторах

Так получилось, что в один и тот же 1827 год заказы на портрет Пушкина получили два портретиста №1 в Российской Империи – Орест Кипренский в Петербурге и Василий Тропинин в Москве.

Орест Адамович Кипренский (1782-1836) в начале XIX века считался портретистом №1.

Кипренский — внебрачный сын помещика А.С. Дьяконова, по документам был записан в семью крепостного Адама Швальбе.

Получив вольную, в 1788 году был зачислен в Воспитательное училище при Петербургской Академии художеств под фамилией Кипренский. Учился в академии до 1803 года. Жил в Москве (1809 год), Твери (1811 год), Петербурге (1812, 1823-1828), а в 1816-1822 и с 1828 года — в Риме и Неаполе.

Первая получившая известность его картина — "Портрет А.К. Швальбе" (1804), вызвала некоторый скандал — в Италии работу приняли за творение Рембрандта…

Кисти Кипренского принадлежат портреты многих знаменитых людей своего времени, в частности — В. Жуковского, К. Батюшкова и, конечно, Пушкина.

В июле 1836 года, за три месяца до своей смерти, Кипренский женится на Анне-Марии Фалькуччи, которую он любил в течение почти 20 лет (ее детский портрет был написан Кипренским в 1819 году). Для этого ему пришлось принять католичество. Дочь художника Клотильда родилась уже после его смерти.

Умер в Риме от воспаления легких.

Василий Андреевич Тропинин (1776-1857) родился он в семье крепостных графа Антона Миниха, потом село перешло в виде приданного к генералу Ираклию Моркову.

В.А. Тропинин рисовал портреты с детства, около 1798 года был передан на обучение кондитеру в Петербург (вероятно сыграло роль то, что его отец был старостой). Был замечен двоюродным братом Моркова, который настоял, чтобы художник-самоучка прошел обучение в Академии художеств.

Тропинин дважды занял первое место в конкурсах Академии и, по сложившейся традиции, должен был получить вольную.

Владелец, однако, рассудил по другому — в 1804 году Тропинин был оправлен в малороссийское имение Кукавка (сейчас — Могилев-Подольский район Винницкой области). Там он стал одновременно слугой, пастухом, архитектором и художником графа. Женился на вольной поселянке, но хозяин, вместо того, чтобы освободить Тропинина, обратил в крепость его жену.

Интересно, что сам Тропинин никаких претензий (на словах, по крайней мере) к хозяину не имел, считая, что именно Малороссия сделала его большим художником.

В 1821 году он переселяется в Москву, а в 1823 году получает вольную. В 1824 году получает звание академика.

В отличие от другого малоросса — Т.Г. Шевченко, от радости не ошалел. Не смотря на более чем сомнительный круг общения ни в каких недозволенных движения участия не принимал, но активно занимался просветительской деятельностью.

Всего он написал свыше 3000 портретов, в том числе один из двух наиболее удачных портретов Пушкина.

Биографии художников наглядно свидетельствуют, что при всех недостатках Российской Империи социальные лифты в ней худо-бедно работали. Даже для крепостных. Конечно, далеко не всякий талантливый человек мог подняться наверх, но, положа руку на сердце. Разве когда-то было иначе?

Кипренский

У портретистов были разные заказчики и разные подходы.

Тропинин писал портрет по заказу Пушкина для его друга и старался изобразить самого Пушкина — как личность. Кипренский писал для лицейского друга Пушкина барона Антона Дельвига, и старался изобразить романтического Поэта — любимца Муз.

Пушкин позировал Кипренскому в июне-июле 1827 года в дворце Шереметевых на Фонтанке в Петербурге.

Впервые картина экспонировалась на выставке Академии художеств в том же году. Интересно, что впоследствии поэта узнавали по этому портрету.

Кипренский выбрал статичную композицию, напоминающую античные бюсты, сравнивая Пушкина с великими поэтами прошлого. Напряженная "наполеоновская" поза, взгляд, направленный мимо зрителя в бесконечную даль, придают фигуре поэта некоторую монументальность. Фон вокруг головы слегка высветлен, образуя свечение, подобное нимбу.

При этом Поэт "как денди лондонский одет" (за что Кипренскому потом доставалось от критиков, например — от Карла Брюллова).

Из деталей портрета обращают на себя внимание:

— наброшенный на плечо клетчатый шотландский плед (или плащ), отсылающий зрителя к образу Байрона — важного персонажа пушкинского мировоззрения и пушкинской поэзии (даже при том, что сам Пушкин уверенно дрейфовал от романтизма к реализму).

— присутствующая на заднем плане скульптура изображает Музу, к которой поэт как бы прислушивается (голова повернута именно в эту сторону). На этой детали настоял Дельвиг.

— бросаются в глаза длинные, ухоженные ногти поэта: "Быть можно дельным человеком / И думать о красе ногтей".

Многие критиковали портрет за нехарактерное для Пушкина спокойствие, отсутствие динамизма (этот недостаток отсутствовал в картине Тропинина). Другие обращали внимание на сглаженность африканских, ганнибалловских черт, его чрезмерную идеализацию.

Сам герой ответил Кипренскому стихотворением:

Любимец моды легкокрылой,

Хоть не британец, не француз,

Ты вновь создал, волшебник милый,

Меня, питомца чистых муз, —

И я смеюся над могилой,

Ушед навек от смертных уз.

Себя как в зеркале я вижу,

Но это зеркало мне льстит.

Оно гласит, что не унижу

Пристрастья важных аонид.

Так Риму, Дрездену, Парижу

Известен впредь мой будет вид.

После смерти Дельвига в 1831 году Пушкин купил портрет у его вдовы, Софьи Михайловны. На последней квартире Пушкина на Мойке работа Кипренского висела на видном месте. После смерти поэта картина хранилась у Н. Пушкиной, а от неё перешла к сыну Александру.

Сейчас картина экспонируется в Третьяковской галерее. Копия, сделанная Николаем Ге, — в московском Государственном музее А.С. Пушкина.

Тропинин

Пушкин Тропинина похож на себя в значительно большей степени (это легко понять, сравнив портреты с посмертной маской). Причем художнику удалось передать не только внешность, считавшуюся неприятной, но и характер.

У Тропинина Александр Сергеевич по-домашнему растрепан, непринужденно свободен и расслаблен (это обычная тропининская манера — его называли "халатным художником"). При этом, сделав акцент на его лице и выдвинутой руке, художник добился ощущения энергии. Кажется, расслабленный поэт сейчас передумает, встанет и уйдет — редактировать рукопись, лежащую перед ним на столе).

Важный элемент одежды — халат. Во времена оны он считался не только удобной одеждой, но и символом свободомыслия. Из-под его халата виднеется ворот белой рубахи, а на шее небрежно повязан платок.

Кольцо на указательном пальце представляет собой золотую витую печатку с восьмиугольным сердоликом темно-красного цвета — это подарок Елизаветы Воронцовой. Считается, что именно этому предмету посвящено стихотворение "Храни меня, мой талисман". После гибели Пушкина кольцо побывало у многих писателей, в том числе у Василия Жуковского и Ивана Тургенева. Последний завещал его Льву Толстому, но Полина Виардо передала кольцо в Пушкинский музей Александровского лицея, откуда потом оно и пропало бесследно после пожара в 1917 году.

На большом пальце поэта еще один перстень с изумрудом квадратной формы, происхождение которого не известно. Вдова Пушкина Наталья Николаевна подарила его сначала Владимиру Далю, затем перстень хранился у президента Императорской Академии великого князя Константина Константиновича. В 1915 году из Академии его передали в Пушкинский дом, а оттуда в 1953 — в Музей Пушкина на Мойке.

Портрет был написан художником с натуры в 1827 году, однако относительно того, кто был заказчиком картины, до сих пор нет единого мнения.

Согласно одной версии, портрет был заказан Тропинину другом Пушкина Сергеем Александровичем Соболевским, которому хотелось иметь изображение поэта таким, "как он бывал чаще, не приглаженным и припомаженным".

Соболевский — известный в свое время филолог, библиофил и библиограф. В Благородном пансионе он учился вместе с младшим братом поэта Львом Пушкиным, а преподавал у него Кюхельбекер. Он готовил к изданию ряд произведений Пушкина и был близок к нему настолько, что поэт некоторое время жил в его доме на Собачьей площадке. Именно там Тропинин и сделал первый эскиз.

Другая версия (сейчас, как я понимаю, официальная) гласит, что Пушкин сам заказал этот портрет для Соболевского, "и поднес его, в виде сюрприза, с разными фарсами".

Соболевский, отдал портрет для копирования Авдотье Петровне Елагиной. Уменьшенная копия портрета была закончена в конце августа 1827 года, чтобы легче было "возить оную с собой за границей". Уезжая за границу в 1828 году, Сергей Соболевский оставил на хранение Елагиной тропининский оригинал портрета Пушкина. Когда же через пять лет он вернулся в Россию, то обнаружил, что портрет исчез, а вместо него в раме присутствовала весьма скверная копия (другая версия — портрет был выслан ему за границу, но был подменен по дороге; мне обе версии кажутся странными — не представляю, как картина могла пропасть у Елагиной, и зачем надо было подменять портрет в посылке).

В 1850-х годах оригинал нашелся в лавке торговца картинами, где на него обратил внимание князь Оболенский. После того, как Тропинин узнал и подтвердил свою работу, Оболенский приобрел картину за 50 рублей (Пушкину она стоила 350).

В 1909 году наследники Оболенского продали портрет в собрание Третьяковской галереи, откуда потом его перенаправили в Ленинград – в Пушкинский дом. С 1953 года портрет числится в собрании мемориального музея-квартиры А. С. Пушкина, что на Мойке, 12.