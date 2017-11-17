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    В Ужгороде на памятник венгерскому поэту надели старую футболку

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    По сообщению губернатора Закарпатья Геннадия Москаля, инцидент - это шалости ужгородских беспризорников.
    Памятник Шандору Петефи в Ужгороде
    Фото 112.ua

    КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости. Группа подростков надела старую футболку на памятник венгерскому поэту Шандору Петефи в Ужгороде, сообщила в пятницу пресс-служба губернатора Закарпатской области Генадия Москаля.

    Инцидент с флагом Венгрии
    Фото из открытых источников
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    По данным пресс-службы, инцидент произошел ночью 14 ноября, некоторые СМИ оценили это как акт вандализма.

    "На самом деле это обычная детская шалость, которая не имеет к политике никакого отношения. Нарушителей нашли благодаря записям камеры наружного наблюдения. Оказалось, что это шестеро детей (две девочки и четверо ребят) от 10 до 15 лет, жители Ужгорода. Большинство из так называемых "проблемных семей", — цитирует слова Москаля его пресс-служба.

    Как отмечается, дети нашли на площади Петефи выброшенную футболку и решили надеть ее на памятник. Правоохранители провели с нарушителями и их родителями профилактическую беседу, они извинились.

    Шандор Петефи — венгерский поэт, один из руководителей революции в Венгрии (1848-1849 годов).

    Ранее в закарпатском городе Берегово представители партии "Свобода" сняли флаг Венгрии со здания горсовета и пытались его поджечь, однако полицейские забрали флаг и вернули его на место.

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