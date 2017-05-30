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    Культура

    Климкин назвал Пушкина украинцем

    (обновлено: )597111
    Глава украинского внешнедипломатического ведомства Павел Климкин прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина о киевской княжне Анне Ярославне.
    Павел Климкин. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 30 мая — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Павел Климкин назвал российского поэта Александра Пушкина украинцем после заявлений президента РФ Владимира Путина относительно княжны Анны Ярославны.

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    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Выступая на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Франции, Путин отметил, что история российско-французских отношений имеет глубокие корни. В частности, напомнил он, младшая дочь великого князя Ярослава Мудрого Анна была женой Генриха I и внесла существенный вклад в развитие Франции, будучи одной из основательниц как минимум двух европейских династий – Бурбонов и Валуа, – одна из которых до сих пор правит в Испании.

    "Буду считать Пушкина украинцем. В конце концов, украинские Одесса и Крым неоднократно вдохновляли его творческий гений", — написал Климкин в своем аккаунте в Twitter.

    "Проблема даже не в том, что Россия пытается "присвоить" Анну Ярославну, а в том, что действительно считает Анну Киевскую русской…", — добавил глава МИД.

    Слова президента России Владимира Путина, который назвал Анну Ярославну русской княжной, вызвали возмущение среди украинских политиков, главу российского государства обвинили в попытке посягнуть на "украинские глубокие исторические европейские корни и приписать себе". Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Владимир Путин пытается "похитить в российскую историю" княжну Анну Ярославну.

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