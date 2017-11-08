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    Общество

    В Одессе свастикой разрисовали памятник комсомольцам

    (обновлено: )162111
    Вандалы обезобразили монумент на Старопортофранковской улице в Одессе. Мемориал был открыт 14 лет назад.
    Свастика на памятнике комсомольцам в Одессе
    Фото "Одесская жизнь"

    КИЕВ, 8 ноя — РИА Новости Украина. В ночь на 8 ноября в Одессе  вандалы изрисовали свастикой памятник комсомольцам на Старопортофранковской улице.

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    "Одесская жизнь" сообщает, что неизвестные осквернили Мемориал "Комсомольцам Одесщины". На памятнике нарисована свастика, а подпись на табличке закрашена из баллончика.

    Обезображенный памятник комсомольцам на углу Старопортофранковской и Торговой улиц  был открыт 29 октября 2004 года недалеко от Морского университета.

    В ночь на среду была также испорчена мемориальная табличка на фасаде Мариинской гимназии имени Льва Толстого. Там учился советский чекист-разведчик Николай Гефт.

    Фото "Одесская жизнь"
    Закрашенная черной краской табличка на памятнике комсомольцам в Одессе

    Напомним, что 7 ноября, в 100-ю годовщину Октябрьской революции, в Киеве был залит цементом памятник "Вечный огонь" в Парке славы.

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