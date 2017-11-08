В Одессе свастикой разрисовали памятник комсомольцам

КИЕВ, 8 ноя — РИА Новости Украина. В ночь на 8 ноября в Одессе вандалы изрисовали свастикой памятник комсомольцам на Старопортофранковской улице.

"Одесская жизнь" сообщает, что неизвестные осквернили Мемориал "Комсомольцам Одесщины". На памятнике нарисована свастика, а подпись на табличке закрашена из баллончика.

Обезображенный памятник комсомольцам на углу Старопортофранковской и Торговой улиц был открыт 29 октября 2004 года недалеко от Морского университета.

В ночь на среду была также испорчена мемориальная табличка на фасаде Мариинской гимназии имени Льва Толстого. Там учился советский чекист-разведчик Николай Гефт.

Фото "Одесская жизнь" Закрашенная черной краской табличка на памятнике комсомольцам в Одессе

Напомним, что 7 ноября, в 100-ю годовщину Октябрьской революции, в Киеве был залит цементом памятник "Вечный огонь" в Парке славы.