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    Военный из КНДР ранен при бегстве в Южную Корею – СМИ

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    Солдат убежал из караульного поста возле демилитаризованной зоны. Выстрел был произведен со стороны КНДР.
    Военнослужащие армии КНДР
    RIA News Илья Питалев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 ноя – РИА Новости Украина. Военнослужащий из КНДР был доставлен в больницу Южной Кореи после того, как получил огнестрельное ранение при бегстве на южнокорейскую территорию.

    "Днем солдат из КНДР перебежал от караульного поста на северокорейской стороне демилитаризованной зоны (ДМЗ) в нашу сторону, после чего его задержали наши военные", — цитирует агентство Ренхап заявление представителей объединенного командования начальников штабов южнокорейских ВС.

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    Собеседник агентства также добавил, что военнослужащий из КНДР получил огнестрельное ранение и в настоящее время доставлен в больницу. Выстрел был произведен с северокорейской стороны, отметил он.

    Ранее сообщалось, что Пхеньян усиливает береговую охрану и передислоцирует свои военные самолеты после того, как бомбардировщики США пролетели вдоль побережья КНДР.

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