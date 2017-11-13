Военный из КНДР ранен при бегстве в Южную Корею – СМИ

КИЕВ, 13 ноя – РИА Новости Украина. Военнослужащий из КНДР был доставлен в больницу Южной Кореи после того, как получил огнестрельное ранение при бегстве на южнокорейскую территорию.

"Днем солдат из КНДР перебежал от караульного поста на северокорейской стороне демилитаризованной зоны (ДМЗ) в нашу сторону, после чего его задержали наши военные", — цитирует агентство Ренхап заявление представителей объединенного командования начальников штабов южнокорейских ВС.

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Собеседник агентства также добавил, что военнослужащий из КНДР получил огнестрельное ранение и в настоящее время доставлен в больницу. Выстрел был произведен с северокорейской стороны, отметил он.

Ранее сообщалось, что Пхеньян усиливает береговую охрану и передислоцирует свои военные самолеты после того, как бомбардировщики США пролетели вдоль побережья КНДР.