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    Ядерное испытание в КНДР: СМИ узнали о гибели 200 человек

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    По данным СМИ, после того, как в прошлом месяце Северная Корея провела шестое ядерное испытание, в подземном тоннеле на испытательном полигоне произошел крупномасштабный обвал, и есть вероятность, что там погибли более 200 человек.
    Флаг КНДР
    JUNG YEON-JE / AFP

    КИЕВ, 31 окт — РИА Новости Украина. При проведении ядерного испытания в Северной Корее могли погибнуть порядка 200 человек из-за обвала в подземном тоннеля, сообщает японская телекомпания "Асахи-ТВ" со ссылкой на осведомленный источник.

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    SAUL LOEB / AFP
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    "После того, как в прошлом месяце Северная Корея провела шестое ядерное испытание, в подземном тоннеле на испытательном полигоне произошел крупномасштабный обвал, и есть вероятность, что там погибли более 200 человек", — сообщает телеканал.

    По его данным, инцидент произошел примерно 10 сентября в районе полигона Пхунгери на северо-востоке КНДР во время прокладки подземного тоннеля. Изначально под завалами оказались около 100 человек, во время спасательных работ произошел еще один обвал, и общее число жертв может достигать 200 человек.

    Предполагается, что причиной происшествия стал провал почвы при взрыве ядерного устройства, который был произведен 3 сентября.

    Японский телеканал не уточняет, с какой именно целью строился подземный тоннель на полигоне в Пхунгери.

    Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис  заявил, что США по-прежнему привержены дипломатическому решению вопроса с Северной Кореей, но имеются и ряд военных вариантов.

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