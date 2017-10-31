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    Минфин США подготовил еще один санкционный список по КНДР

    Тема:

    Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания (731)

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    США ранее уже ввели целый ряд санкций против северокорейских лиц и организаций, а также компаний третьих стран, которые сотрудничают с КНДР.
    Флаг США
    Associated Press Julie Jacobson

    КИЕВ, 31 окт – РИА Новости Украина. Министерство финансов США подготовило еще один список санкций, связанных с КНДР, сообщил госсекретарь Рекс Тиллерсон.

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    REUTERS KCNA
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    В понедельник на слушаниях в сенате США у Тиллерсона спросили, будут ли американские санкции введены против большего числа китайских компаний за их связи с КНДР.

    "Есть дополнительные санкционные цели, которые минфин определил", — ответил госсекретарь, не раскрыв подробностей.

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    Ранее США ввели целый ряд санкций против северокорейских лиц и организаций, а также компаний третьих стран, которые сотрудничают с КНДР. Последние дополнения этого санкционного списка были внесены на прошлой неделе.

    Напоним, 15 сентября КНДР произвела очередной пуск баллистической ракеты из окрестностей Пхеньяна в сторону Японии. Ракета перелетела через северо-восточный остров Хоккайдо и упала в Тихий океан.

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    Незадолго до этого СБ ООН принял новую резолюцию, усиливающую экономические санкции против Пхеньяна в ответ на проведенное 3 сентября термоядерное испытание. Вместе с тем центральная в КНДР партийная газета "Нодон синмун" заявила, что никакое внешнее давление не заставит Пхеньян отказаться от разработок ядерного оружия и баллистических ракет при сохранении враждебности со стороны США.

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