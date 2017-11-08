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    Россия

    Лавров раскритиковал речь Трампа, адресованную КНДР

    Тема:

    Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания (739)

    (обновлено: )29760
    По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, обмен угрозами и даже обмен оскорблениями, а такое тоже имело место с обеих сторон, ни к чему хорошему не приведет, нужно садиться и договариваться.
    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 8 ноя — РИА Новости Украина. Обмен угрозами вокруг ситуации на корейском полуострове ни к чему хорошему не приведет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

    Дональд Трамп
    SAUL LOEB / AFP
    Угроза импичмента: как Трамп отвлекает внимание с помощью КНДР

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    "Мы не раз уже высказывали свое отношение к тому, что происходит. Мы убеждены, что обмен угрозами и даже обмен оскорблениями, а такое тоже имело место с обеих сторон, ни к чему хорошему не приведет. Нужно садиться и договариваться", — сказал российский министр журналистам.

    Он напомнил о российско-китайской инициативе "двойной заморозки" — прекращения Пхеньяном ракетных и ядерных испытаний и отказ США от военных учений в этом регионе.

    "Мы убеждены, что альтернативы мирному урегулированию нет. Все должны подходить к этой проблеме с холодной головой, а не с эмоциями, которые зашкаливают. Это слишком опасная игра", — подчеркнул Лавров.

    В среду президент США Дональд Трамп выступил в парламенте Южной Кореи с программной речью, которую в значительной степени посвятил теме КНДР. Он призвал все страны обеспечить международную изоляцию Пхеньяна, а Россию и Китай сократить дипломатические и экономические связи с Северной Кореей. Он повторил, что Вашингтон не позволит Пхеньяну обладать ядерным оружием, назвав КНДР страной, "которой управляют как культом", в центре которого "безумная вера в предназначение лидера править в качестве отца-защитника над завоеванным Корейским полуостровом и порабощенным корейским народом".

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