Лавров раскритиковал речь Трампа, адресованную КНДР

КИЕВ, 8 ноя — РИА Новости Украина. Обмен угрозами вокруг ситуации на корейском полуострове ни к чему хорошему не приведет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

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"Мы не раз уже высказывали свое отношение к тому, что происходит. Мы убеждены, что обмен угрозами и даже обмен оскорблениями, а такое тоже имело место с обеих сторон, ни к чему хорошему не приведет. Нужно садиться и договариваться", — сказал российский министр журналистам.

Он напомнил о российско-китайской инициативе "двойной заморозки" — прекращения Пхеньяном ракетных и ядерных испытаний и отказ США от военных учений в этом регионе.

"Мы убеждены, что альтернативы мирному урегулированию нет. Все должны подходить к этой проблеме с холодной головой, а не с эмоциями, которые зашкаливают. Это слишком опасная игра", — подчеркнул Лавров.

В среду президент США Дональд Трамп выступил в парламенте Южной Кореи с программной речью, которую в значительной степени посвятил теме КНДР. Он призвал все страны обеспечить международную изоляцию Пхеньяна, а Россию и Китай сократить дипломатические и экономические связи с Северной Кореей. Он повторил, что Вашингтон не позволит Пхеньяну обладать ядерным оружием, назвав КНДР страной, "которой управляют как культом", в центре которого "безумная вера в предназначение лидера править в качестве отца-защитника над завоеванным Корейским полуостровом и порабощенным корейским народом".