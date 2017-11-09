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    В Пекине Трамп заявил, что верит в решение проблемы КНДР

    Тема:

    Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания (741)

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    По информации журналистов пресс-пула Белого дома, на встрече с председателем КНР в Пекине, президент США Дональд Трамп заявил, что у проблемы КНДР есть решение.
    Президент США Дональд Трамп посетил научную лабораторию в Забытом городе Пекина
    REUTERS Andy Wong/Pool

    КИЕВ, 9 ноя — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп заявил председателю КНР Си Цзиньпину, что у проблемы КНДР есть решение.

    Дональд Трамп
    MANDEL NGAN / AFP
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    "Я, как и вы, верю в то, что есть для этого (проблемы КНДР — ред.) решение", — сказал Трамп, которого цитируют журналисты пресс-пула Белого дома, на встрече с председателем КНР в Пекине.

    Во вторник, выступая на пресс-конференции в Сеуле, американский президент призвал Россию и Китай сократить дипломатические и экономические связи с Северной Кореей. Он также обвинил лидера КНДР Ким Чен Ына в стремлении к конфликтам и подчеркнул, что Вашингтон не позволит Пхеньяну обладать ядерным оружием. Ранее в тот же день выступая в южнокорейском парламенте он заявил, что "настало время силы" и "мир больше не может быть терпеливым по отношению к режиму-изгою, который угрожает ядерным оружием".

    Ранее Москва и Пекин предложили Северной Корее объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.

    Противостояние Пхеньяна и Вашингтона обострилось на фоне военных учений США и Южной Кореи, направленных на отработку удара по КНДР в случае войны. В Южной Корее размещены около 28 тысяч американских солдат под предлогом угрозы со стороны КНДР. Пхеньян, в свою очередь, опасается угрозы со стороны Соединенных Штатов и наращивает свой ядерный и ракетный потенциал, несмотря на жесткие санкции СБ ООН.

     

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