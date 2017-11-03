Бельгия получила ордер на арест экс-главы Каталонии Пучдемона

КИЕВ, 3 ноя – РИА Новости Укриана, Владимир Добровольский. Власти Бельгии получили ордер на арест экс-главы женералитета Каталонии Карлеса Пучдемона, его передадут судебному следователю, который, вероятно, вызовет Пучдемона на допрос до принятия решения о его экстрадиции, заявил РИА Новости официальный представитель федеральной прокуратуры Бельгии Эрик Ван дер Сипт.

"Мы получили европейский ордер на арест, изучим его и передадим судебному следователю. Временных рамок для этого нет – вероятно, это произойдет завтра, послезавтра или в понедельник", — сказал Ван дер Сипт.

По его словам, "следователь вызовет его на допрос или попросит полицию доставить его на допрос". "Вероятнее всего, он будет вызван", — отметил прокурор.

Он сообщил, что после допроса "у судебного следователя будет 24 часа на принятие решения".

Парламент Каталонии в минувшую пятницу проголосовал за резолюцию о провозглашении независимости от Испании. После этого сенат Испании одобрил применение 155 статьи конституции, согласно которой в автономии будет фактически введено прямое правление Мадрида.

В воскресенье, 1 октября, в Каталонии прошел референдум о независимости, который не признало испанское правительство и проведение которого было "заморожено" Конституционным судом страны. На некоторых участках полиция изымала урны и бюллетени, действуя жесткими методами. Правительство Испании обвиняет власти Каталонии в распространении недостоверной информации о пострадавших в ходе протестов.

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На референдуме, в котором, по данным организаторов, приняли участие 2,2 миллиона из 5,3 миллиона избирателей автономного сообщества, 90% проголосовали за отделение Каталонии от Испании.

Король Испании Фелипе VI в обращении к поданным заявил, что правительство Каталонии, решив провести незаконный референдум, продемонстрировало "неприемлемое неподчинение" для того, чтобы "разрушить единство Испании".