Испанский суд выдал ордер на арест экс-главы Каталонии

КИЕВ, 3 ноя — РИА Новости Украина. Судья Национальной судебной палаты Испании приняла решение выдать ордер на арест бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона и других бывших членов женералитета, которые находятся в Бельгии, сообщает газета La Vanguardia.

Ранее судья распорядилась поместить под стражу до рассмотрения дела по существу восемь бывших членов женералитета Каталонии, в том числе экс-замглавы правительства автономного сообщества Ориола Жункераса.

Только бывший член правительства Каталонии по делам предпринимательства Санти Вила, который подал в отставку накануне провозглашения независимости каталонским парламентом, может оставаться на свободе при условии внесения залога в размере 50 тысяч евро.

Ранее прокуратура Национальной судебной палаты Испании запросила суд объявить в розыск и выдать международный ордер на арест Пучдемона и других четырех членов распущенного правительства автономного сообщества, находящихся в Брюсселе.

В Национальной судебной палате в Мадриде в четверг дали показания некоторые члены распущенного испанским правительством женералитета. Из 14 вызванных в суд бывших руководителей Каталонии в суд прибыли девять человек, в том числе бывший заместитель главы женералитета Ориол Жункерас. Пучдемон и еще четыре члена его кабинета отказались явиться. Они остаются в Брюсселе.

Помимо Пучдемона в суд также не явились бывшие члены правительства Каталонии: по вопросам здравоохранения Тони Комин, по культуре Луис Пуч, по сельскому хозяйству Меричель Серрет, по образованию Клара Понсанти. Комин и Серрет обратились с просьбой к Национальной судебной палате дать показания по видеосвязи.

Государственное телевидение Испании распространило в четверг фотографию Пучдемона в кафе, где он находился со своим знакомым в то время, когда его бывшие подчиненные давали показания в суде в Мадриде.

Кроме того, в четверг утром для дачи показаний в Верховный суд прибыли спикер каталонского парламента Карме Форкадель и еще пять бывших членов президиума парламента, которые одобрили голосование в законодательном органе по резолюции о независимости 27 октября. Дача показаний в ВС отложена до 9 ноября, сообщили в суде РИА Новости. До этого времени за ними будет установлено "полицейское наблюдение", постановил судья.

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Против бывших членов женералитета и бывших членов президиума парламента прокуратура выдвинула обвинения в организации восстания, мятеже и растрате госсредств. Прокуратура в своем иске запросила суд задержать тех подозреваемых, которые не явятся в суд. Максимальное наказание по обвинению в организации восстания составляет 30 лет тюремного заключения.