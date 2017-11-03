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    Суд в Испании аннулировал документы по референдуму в Каталонии

    Тема:

    Каталония vs Испания. Независимость или прямое управление? (228)

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    Речь идет о декрете о проведении референдума женералитета Каталонии от 6 сентября и резолюции парламента Каталонии о формировании избирательной комиссии.
    Люди празднуют после того как парламент Каталонии проголосовал за резолюцию о провозглашении независимости от Испании
    REUTERS Yves Herman

    КИЕВ, 3 ноя – РИА Новости Украина. Конституционный суд Испании признал противоречащими основному закону несколько законов, принятых бывшими каталонскими властями о проведении референдума 1 октября, и аннулировал их.

    В частности, речь идет о декрете о проведении референдума женералитета Каталонии от 6 сентября и резолюции парламента Каталонии о формировании избирательной комиссии.

    "Каждая из упомянутых норм не соответствует конституции… равно как и так называемый закон о референдуме, который признан несоответствующим конституции Конституционным судом 17 октября", — говорится в документе.

    Флаг Каталонии
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Двоевластие или независимость: что ждет Каталонию?

    КС 17 октября признал незаконным закон о референдуме, принятый каталонским парламентом.

    Кроме того, в пятницу КС отклонил иск правительства Каталонии, уже отправленного в отставку, о голосовании в сенате Испании по применению 155 статьи конституции, которое позволило правительству страны ввести прямое правление Мадрида в автономном сообществе. Этот иск был подан 27 октября.

    По итогам проведенного в автономии 1 октября референдума каталонский парламент 27 октября принял резолюцию о независимости. Спустя час сенат Испании утвердил введение прямого управления испанских властей в Каталонии. Премьер Испании Мариано Рахой заявил об отстранении от должностей членов правительства автономии, в том числе его главы Карлеса Пучдемона, роспуске парламента автономного сообщества и проведении досрочных выборов в Каталонии 21 декабря.

    Второго ноября испанская судья Кармен Ламела распорядилась поместить до рассмотрения дела по существу под стражу без права выхода под залог восемь бывших членов правительства Каталонии, в том числе экс-заместителя главы женералитета Ориола Жункераса.

    Экс-глава женералитета Карлес Пучдемон и еще четыре каталонских политика находятся в Брюсселе и не явились на заседание суда. Второго ноября прокурор Национальной судебной палаты Испании потребовал объявить в розыск и выдать европейский ордер на их арест.

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    Против бывших членов женералитета и бывших членов президиума парламента прокуратура выдвинула обвинения в организации восстания, мятеже и растрате госсредств. Прокуратура в своем иске запросила суд задержать тех подозреваемых, которые не явятся в суд. Максимальное наказание по обвинению в организации восстания составляет 30 лет тюремного заключения.

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