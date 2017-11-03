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    "Афера с референдумом" в Каталонии. Мнение украинского аналитика

    Тема:

    Каталония vs Испания. Независимость или прямое управление? (226)

    (обновлено: )15310
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина заявил, что всю эту "аферу", которую провели с референдумом в Каталонии, закончили на "мажорной ноте".
    РИА Новости Украина/Youtube

    "Та жесткая позиция Мадрида, которую заняли центральное правительство и премьер Рахой, в итоге принесла свои плоды, поскольку перевыборы в парламент Каталонии, отстранение от власти президента Каталонии Пучдемона, а также введение в действие статьи конституции Испании, предусматривающей временное ограничение автономии и введение прямого центрального управления принесли свои плоды, и тема, скажем так, сепаратизма и тема отделения по сути оказались заморожены", — заявил политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

    Парад сепаратизма. Решмедилова о последствиях событий в Каталонии. Видео
    Видеоканал РИА Новости Украина на Youtube
    "Парад сепаратизма". Решмедилова о последствиях событий в Каталонии

    Ранее прокуратура Национальной судебной палаты Испании запросила суд объявить в розыск и выдать международный ордер на арест бывшего главы женералитета (правительства) Каталонии Карлеса Пучдемона и других четырех членов распущенного правительства автономного сообщества, находящихся в Брюсселе.

    Кроме того, прокуратура запросила суд в качестве предварительной меры пресечения поместить под арест без права выхода под залог бывших членов женералитета Каталонии, которые явились для дачи показаний в суд, кроме Санти Вила.

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    Против бывших членов женералитета и бывших членов президиума парламента прокуратура выдвинула обвинения в организации восстания, мятеже и растрате госсредств. Прокуратура в своем иске запросила суд задержать тех подозреваемых, которые не явятся в суд. Максимальное наказание по обвинению в организации восстания составляет 30 лет тюремного заключения.

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