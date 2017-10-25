НАТО создаст новые военные формирования на случай конфликта с РФ

КИЕВ, 25 окт — РИА Новости Украина. НАТО намерена одобрить создание двух новых военных формирования для укрепления слабых сторон на случай потенциального конфликта с РФ, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на чиновников союзных стран.

Как отмечается, изменения касаются создания нового подразделения по логистике, работа которого будет сосредоточена на более быстром перемещении людей и средств материально-технического обеспечения. Также речь идет о создании подразделения по защите важных в вопросе осуществления поставок в Европу морских путей в районах Атлантического и Северного Ледовитого океанов, в частности от угроз со стороны подводных лодок.

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По словам чиновников, вопрос о создании двух дополнительных командований будет рассмотрен в ноябре на ежеквартальном совещании министров обороны стран НАТО.

Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. НАТО в то же время расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии".

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Напомним, на прошлой неделе газета Der Spiegel со ссылкой на внутренние документы альянса заявила, что союз НАТО не готов дать отпор в случае гипотетического нападения России на восточном фланге.