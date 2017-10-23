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    Общество

    Муженко назвал сроки полного перехода ВСУ на стандарты НАТО

    Тема:

    НАТО: надо или не надо? (289)

    (обновлено: )16005
    Как сообщил начальник Генштаба Украины, процесс перехода ВСУ на стандарты НАТО уже начался: "Он продолжается, переходим на стандарты, отрабатываем соответствующие стандарты, но уже с учетом, в том числе и украинского опыта, боевого опыта".
    Виктор Муженко. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 23 окт — РИА Новости Украина. Процесс перехода Вооруженных сил Украины на стандарты НАТО начался и должен закончиться к концу 2020 года, заявил в интервью "Голосу Америки" начальник Генштаба Украины Виктор Муженко.

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    "Что касается стандартов НАТО мы сейчас задекларировали действительно амбициозную задачу, она определена в стратегическом оборонном бюллетене — до конца 2020 года переход на стандарты НАТО. Процесс начался. Он продолжается, переходим на стандарты, отрабатываем соответствующие стандарты, но уже с учетом, в том числе и украинского опыта, боевого опыта", — сказал он.

    Ранее президент Петр Порошенко заявил, что военные расходы Украины составляют более 6% ВВП, что превышает обязательства для стран-членов НАТО.

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