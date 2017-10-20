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    Столтенберг сообщил, где и когда пройдет следующий саммит НАТО

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    По словам Столтенберга, союзники вместе с партнерами и организациями будут бороться с терроризмом и сохранять стабильность в регионе.
    Генсек НАТО Йенс Столтенберг
    REUTERS Francois Lenoir

    КИЕВ, 20 окт — РИА Новости Украина. Следующий саммит Североатлантического альянса состоится 11-12 июля 2018 года в Брюсселе, сообщает штаб-квартира НАТО со ссылкой на генсека Альянса Йенса Столтенберга.

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    "Я рад сообщить, что следующий саммит НАТО состоится 11 и 12 июля 2018 года в Брюсселе", — сказал Столтенберг, передает УНИАН.

    По его словам, союзники "еще больше усилят связь между Европой и Северной Америкой, на которой основан наш союз, поскольку мы продолжаем адаптировать наш Альянс в XXI веке".

    "В ответ на возникающие угрозы НАТО проводит самое большое усиление нашей коллективной обороны. Наши многонациональные боевые группы на востоке Альянса теперь работают в полную силу, мы укрепляем наше присутствие в Черноморском регионе. Также мы увеличиваем наши усилия в борьбе с кибератаками и гибридной угрозой", — сказал он.

    По словам Столтенберга, союзники вместе с партнерами и организациями будут бороться с терроризмом и сохранять стабильность в регионе.

    Как сообщалось ранее, постоянный комитет гражданского измерения безопасности ПА НАТО принял проект резолюции, предусматривающий расширение помощи в сфере стратегических коммуникаций странам-партнерам, в частности Грузии, Молдове и Украине.

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