НАТО создает подразделения, которые буду бороться с "враждебной пропагандой"

КИЕВ, 9 окт — РИА Новости Украина. Постоянный комитет гражданского измерения безопасности ПА НАТО принял проект резолюции, предусматривающий расширение помощи в сфере стратегических коммуникаций странам-партнерам, в частности Грузии, Молдове и Украине, сообщила глава делегации ВР в ПА НАТО, нардеп от БПП Ирина Фриз.

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"В декларативной части резолюции угрозы в информационной сфере со стороны России стоят рядом с угрозами со стороны Исламского Государства. Страны Альянса пожалуй впервые публично признают, что кампания по дезинформации и подрыву направлена ​​на ослабление и дестабилизацию евро-атлантического сообщества и его интеграционных процессов", — отметила Фриз.

Согласно резолюции, страны-члены НАТО должны разработать и создать спецподразделения во взаимодействии с частными медиа-компаниями с целью постоянного мониторинга появления фейковых новостей, враждебной пропаганды и противодействия им с помощью фактов.

"Документ предусматривает ревизию площадок институтов НАТО и вооруженных сил стран-членов в соцсетях с целью повышения уровня стратегических коммуникаций. Обеспечить обмен опытом по защите избирательных кампаний, политических партий и избирательных комиссий от кибератак, акцентировать внимание на важности проверки фактов, независимой расследовательской журналистики", — отметила глава делегации ВР в ПА НАТО.

Также резолюция предусматривает продление ограничительных мер в отношении онлайн-активности террористов, подрывных и дезинформационных кампаний, включая изъятие екстремистского контента в сотрудничестве с частными медиа по введению международных санкций в отношении лиц, привлеченных Россией к "милитаризации" информационного пространства.

"Предполагается поощрение медиа-компаний и соцсетей в ограничении незаконного контента, развитии "анти-троллингового" софта и программного обеспечения по проверке фактов, а также адаптации алгоритмов с целью усиления профессиональной журналистики и защиты пользователей соцсетей от онлайн-преследования", — отметила Фриз. По словам нардепа, резолюция может быть принята 9 октября на сессии ПА НАТО.

Ранее сообщалось, что в Украине весной 2020 года впервые пройдет Парламентская Ассамблея НАТО.