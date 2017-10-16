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    Истребители НАТО проводят тренировочные полеты над Эстонией

    (обновлено: )68
    Как сообщил Главный штаб эстонских Сил обороны, истребители ВВС Бельгии F-16 проведут полеты на высоте не менее 152 метров (500 футов) вдали от населенных пунктов.
    Истребители над эстонской столицей Таллином, близ новой авиабазы НАТО
    REUTERS Wolfgang Rattay

    КИЕВ, 16 окт — РИА Новости Украина. Истребители F-16 военно-воздушных сил Бельгии, которые выполняют миссию по охране воздушного пространства над странами Балтии и базируются на авиабазе Эмари под Таллином, с понедельника по пятницу вновь совершат ежедневные тренировочные полеты над территорией Эстонии на низких высотах, сообщил Главный штаб эстонских Сил обороны.

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    "Истребители ВВС Бельгии F-16 проведут полеты на высоте не менее 152 метров (500 футов) вдали от населенных пунктов", — говорится в сообщении.

    Подобные полеты регулярно проводятся истребителями стран НАТО, выполняющими миссию по охране воздушного пространства стран Балтии. Пилоты ВВС Бельгии приступили к ней 5 сентября нынешнего года, сменив контингент ВВС Испании с четырьмя истребителями F-18 Hornet.

    Полеты совершаются на основании соглашений между странами НАТО в специально отведенных для этого зонах. Такие зоны для полетов на малых высотах выделены всеми правительствами стран Балтии.

    Страны Балтии не располагают самолетами, пригодными для воздушного патрулирования, поэтому с апреля 2004 года (после их вступления в НАТО) охраной воздушного пространства занимаются в порядке ротации самолеты стран Североатлантического альянса, которые базируются в Литве на аэродроме Зокняй в пяти километрах от Шауляя и на авиабазе Эмари, с 2014 года ставшей дополнительной площадкой для размещения самолетов НАТО. На саммите НАТО в Чикаго в 2012 году миссия была продлена на неопределенный срок.

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