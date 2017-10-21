НАТО не сможет дать отпор России на восточном фланге - СМИ

КИЕВ, 21 окт — РИА Новости Украина. Союз НАТО не готов дать отпор в случае гипотетического нападения России на восточном фланге, пишет Der Spiegel со ссылкой на внутренние документы альянса, передает Радио Свобода.

В документе, цитируемом изданием, отмечается, что возможности сил быстрого реагирования НАТО адекватно ответить на вызовы являются сомнительными.

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Кроме того, как утверждается, есть серьезные проблемы с логистикой на восточном крыле НАТО.

Пресс-секретарь НАТО Оана Лунджеску отказалась подтвердить или опровергнуть агентству DPA информацию немецкого издания. Она отметила, что сейчас ведутся переговоры о модернизации управленческих структур НАТО, количество которых значительно сократилось со времени Холодной войны.

Напомним, ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что "Россия делает все для подрыва единства НАТО".