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    НАТО не сможет дать отпор России на восточном фланге - СМИ

    (обновлено: )9512
    Немецкое издание Der Spiegel со ссылкой на внутренние документы альянса отмечает, что возможности сил быстрого реагирования НАТО адекватно ответить на вызовы являются сомнительными.
    Штаб-квартира НАТО в Брюсселе
    NATO

    КИЕВ, 21 окт — РИА Новости Украина. Союз НАТО не готов дать отпор в случае гипотетического нападения России на восточном фланге,  пишет Der Spiegel со ссылкой на внутренние документы альянса, передает Радио Свобода.

    Учения Запад-2017
    Sergei GAPON / AFP
    EurasiaNet об учениях "Запад-2017": оправдались опасения?

    В документе, цитируемом изданием, отмечается, что возможности сил быстрого реагирования НАТО адекватно ответить на вызовы являются сомнительными.

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    Кроме того, как утверждается, есть серьезные проблемы с логистикой на восточном крыле НАТО. 

    Пресс-секретарь НАТО Оана Лунджеску отказалась подтвердить или опровергнуть агентству DPA информацию немецкого издания. Она отметила, что сейчас ведутся переговоры о модернизации управленческих структур НАТО, количество которых значительно сократилось со времени Холодной войны.

    Напомним, ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что "Россия делает все для подрыва единства НАТО". 

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